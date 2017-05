São as mulheres mais inspiradoras do mundo. Distinguem-se de todas as outras com uma só mirada. São mestres não só na criação de looks como na forma de viver a vida. As parisienses têm características muito próprias que nem sempre se consegue traduzir em palavras. O tal je ne sais quoi. O encanto natural, o carisma, a aura irresistível.

Ao longo dos anos, os códigos do estilo parisiense foram atualizando-se. Se a madame de outrora seguia as regras da elegância, a mademoiselle de hoje contagia pela vivência e frescura. É a nova parisiense, a 2.0. Para a Rochas é fácil imaginá-la a vaguear por ruas desconhecidas, a descobrir os lugares mais escondidos e torná-los seus. Desfrutar do pequeno-almoço numa varanda ou ainda na cama, sinónimo sempre de uma chávena de café na mão. Inspirar-se na luz, no tempo, no humor e na praticidade da Cidade Luz.

Ninguém conseguem ficar indiferente a esta renovação que transformou o chique em Frenchic: a seriedade e a rigidez deram lugar a uma postura espontânea, inocente e altamente sedutora que muitas aspiram. Uma atitude despreocupada, alegre e, em certo modo, naïf, que tem como segunda pele um aroma muito particular: Mademoiselle Rochas. O perfurme que dá às parisienses uma frescura e elegância que as distingue das demais.

Procuram um perfume para a vida e aplicam-no nas zonas mais inesperadas: nos joelhos, nos cotovelos, no coração, no cabelo, na nuca. Desejam um aroma pessoal, a própria essência em frasco. Ligeira, feminina, romântica. Mademoiselle Rochas tem um aroma de jasmins egípcios, pétalas de rosa e violetas, com um acorde frutado de groselha e amora e um toque de hera, âmbar-cinza, sândalo e almíscares. É irresistível. É muito mais que um perfume.

Este novo perfume da maison Rochas acolhe a herança e a elegância de femme e madame. Reinterpreta e situa este je ne sais quoi no aqui e agora. Um aroma que, com certeza, não passará despercebido.





Quem é a Mademoiselle Rochas?



É a mulher alegre, audaz, elegante e chic. A Mademoiselle Rochas é a jovem parisiense viva e divertida, com uma certa frescura. É a mulher energética e independente apaixonada pela vida e pela beleza. É quem sabe que os códigos clássicos triunfam, mas que não tem receio dos complementos inesperados. É a mulher que tem por trás de cada look um aroma doce e fresco: um perfume que produz a essência da feminilidade romântica e ultrassofisticada. E quem melhor do que a atriz Noémie Schmidt para encarnar este conceito Frenchic?