O envelhecimento é inevitável? Pensávamos nós, até hoje! Flacidez, perda de elasticidade, rugas profundas são sinais de envelhecimento que começam a aparecer quando ultrapassamos a barreira dos 30 e que nos deixam uma verdadeira sensação de impotência. Mas será que não conseguimos mesmo contrariar este processo?

Determinados aspetos do nosso estilo de vida podem afetar, e muito, o processo de envelhecimento. Stress, falta de sono e vida ativa são algumas condições que ajudam a que certos sinais ataquem a nossa pele implacavelmente. Para retardar o envelhecimento, devemos então adotar certos hábitos como praticar exercício físico, passar mais tempo com a família e os amigos, trabalhar a resiliência e consumir mais fruta e legumes biológicos (e chá verde!). São fatores importantíssimos, mas que – infelizmente – não impedem que o envelhecimento nos toque mais tarde ou mais cedo.

O segredo está nos cuidados da pele

Para conseguir chegar ao princípio milagroso capaz de travar o envelhecimento, a Shiseido estudou as causas destes sinais de desgaste e chegou a uma conclusão: a estrutura ideal da derme quebra com a idade, criando bolsas subdérmicas que podem expandir-se e dar lugar a uma perda de elasticidade e a rugas profundas.

Foi com base nestes resultados que a marca japonesa enveredou por uma série de investigações de ponta no domínio da biotecnologia, tudo para encontrar uma vantagem preciosa contra o envelhecimento da pele. E o resultado não tardou a chegar. Chama-se Bio-Performance Lift Dynamic e é a linha de cuidados anti-idade que promete uma pele visivelmente mais jovem e uma hidratação excecional. Composta por três produtos – LiftDynamic Cream, LiftDynamic Eye Treatment e LiftDynamic Serum –, esta linha é indicada para mulheres ativas e exigentes, que privilegiam a qualidade, a eficácia e a rapidez.

Em apenas três passos – preparar, defender e corrigir – consegue corrigir e prevenir o aparecimento dos sinais de envelhecimento. A fórmula utilizada na linha Bio-Performance oferece o suporte necessário aos recursos inatos da pele para recuperar a elasticidade e a hidratação, diminuindo o aparecimento de rugas visíveis. Tudo graças ao uso da exclusiva tecnologia TruStructiv, a ingredientes como o Super Bio-Hyaluronic Acid Plus, ou ao sistema RenoCycle. Os resultados comprovados? Pele mais firme, efeito lifting, aparência jovem e esculpida.

Rotina completa com a ajuda da Poppy Delevingne

Descubra a rotina de cuidados de beleza Shiseido adaptada às necessidades da sua pele através do novo tutorial interativo. De produtos de limpeza e ativadores, a séruns e cremes, descubra quais são os produtos de beleza mais adequados para si com a ajuda da Poppy Delevingne, a it girl reconhecida internacionalmente que se junta à Shiseido para a ajudar a descobrir os produtos perfeitos para a sua pele. No final, ainda pode ganhar a sua rotina completa!

Para se habilitar ao prémio, os participantes terão de responder a um questionário interativo de três questões acerca do seu tipo de pele e, no final, selecionar a opção "Quero entrar no concurso para ganhar a minha rotina de cuidados de beleza Shiseido". Serão sorteados 15 vencedores. Este passatempo está a decorrer no site da Shiseido até 18 de maio.

Afinal, aqui o tempo pode mesmo jogar a ser favor! Ainda vai a tempo de ser um dos vencedores e ter o segredo da eterna juventude nas mãos.