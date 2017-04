pub





É verdade. A Levi’s® pegou no seu melhor modelo, os 501, e deu-lhe um twist importantíssimo: uma perna mais estreita, como desejávamos há muito. A assinatura original do modelo mantém-se, com a breguilha de botões, a cintura alta e o look clássico vintage. O update nestas calças de ganga de culto foi feito no corte e nós, como parte da tribo da moda, não podíamos estar mais agradecidos.

A Levi’s® sempre teve um lugar preferencial no mundo da moda e nos últimos tempos tem beneficiado de um bump graças aos cool kids deste eixo artístico – aka Vetements Re/Done – que reutilizam as peças mais icónicas da marca e adotam a red tab nos seus desenhos.

Chamam-se 501 Skinny e uma boa parte do mundo já se rendeu a elas Quando todos esperávamos a próxima tendência do denim a inundar o feed do Instagram, o vencedor não tardou a ser encontrado.

Qualquer rumor que declarasse a morte deste modelo não podia sair mais ao lado. A verdade é que as skinny jeans continuam a ser obrigatórias no guarda-roupa da mulher (e, cada vez mais, no armário do homem!).







Mais estreitos, mais elegantes, mais sexys

Conhecido pela estética usada e silhueta vintage, o modelo sofreu mais uma reinterpretação, depois das 501 CT, para se adaptar a uma forma de vestir mais moderna e contemporânea, sem largar a essência do modelo mais famoso do mundo.



A perna está mais estreita e, em baixo, o comprimento é cropped. Mum jeans? Não. As 501 Skinny ficam mais ajustadas ao rabo e têm aquele formato mágico do coração invertido na parte traseira. Portanto, esqueça a silhueta saggy. Além disso, são cintura alta, mas não extremamente alta.





O par perfeito deixa agora de ser tão difícil de encontrar, com a Levi’s® a facilitar-nos a vida. "As pessoas têm vindo a alterar os 501 vintage para um corte skinny há vários anos, por isso decidimos seguir essa tendência e criar um modelo 501 com aparência vintage, mas skinny", conta Jonathan Cheung, o responsável pela equipa de design da marca.





São o modelo perfeito da família 501 para os que querem uma silhueta sexy, mas com um toque retro. As curvas da mulher saem naturalmente favorecidas.