Se nos questionarmos sobre as cores que definem a geração millennial, a resposta é simples: tons pastel. São a tendência desta primavera graças à influência dos jovens que criaram com eles um autêntico marco cultural no mundo online (leia-se, Tumblr e Instagram). De tal forma que as cores deste espectro têm vindo a ganhar espaço no mundo real – nas passerelles, nas red carpets, no street style (veja-se a galeria acima). Hoje temos mais uma certeza: esta é uma tendência que veio para ficar.



A situação é tão drástica que os tons pastel ganham novos nomes – cada vez mais complexos – à medida que vão conquistando o mundo: Sweet Peony Pink, Sorbet Yellow, Pale Pistachio, Soft Orchid, Off-white. Estão de volta, num verdadeiro remember the 50’s, e vêm com vontade de sacudir todas as conotações girlish em prol de um efeito mais sofisticado, feminino, sedutor.

Podem ser usados em looks totais de uma só cor, em vestidos ultrafemininos com renda, folhos e padrões à mistura, em acessórios statement ou em peças de clara influência masculina. Não esquecendo o calor, também em fatos de banho (mais uma tendência a seguir). E se preferir que sejam os sapatos a destacarem-se no look final, a Converse lançou uma coleção inteiramente dedicada aos tons pastel, para garantir que entramos no espírito desta tendência primaveril.



Naturalmente, os nomes dados às cinco versões disponíveis deste modelo são também eles intrigantes: Buff Barely Orange, Lemon Haze Fresh, White Fiberglass, White Porpoise e White Vapor Pink.

As novas Chuck Taylor All Star II Pastels intensificam a tendência da estação com um bónus: mantêm a silhueta de sempre, agora com uma palmilha Lunarlon da Nike. Sempre práticas, elegantes e superconfortáveis. O que é que podemos pedir mais? É caso para dizer: spring looks good on you, Chucks!

Deixamos-lhe inspiração q.b., e digamos que para estes lados não foi preciso muito até nos rendermos totalmente. Agora é só preparar o feed do Instagram e deixar que esta paleta de cores nos eleve o mood. Sim, porque há uma cor cientificamente comprovada entre os tons pastel que acalma e suprime o apetite. Não acredita? Quem o diz é Kendall Jenner, que até pintou o quarto da sua nova casa neste tom blush de nome Baker-miller Pink. Só um incentivo extra!