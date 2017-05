Em qualquer altura do ano é imprescindível proteger a pele dos efeitos da exposição solar. Com a chegada dos dias mais longos e mais quentes, esses cuidados devem ser maiores. Reforce a proteção solar na sua rotina matinal. Vai ver que aparecem menos rugas

O creme de dia anti-rugas Nivea, com extraproteção da pele do rosto (SPF 30), tem na sua fórmula a coezima Q10 - um ativo que vai ajudar a reduzir o aparecimento de rugas

Chega esta altura do ano e o sol mostra-se cada vez mais forte. No dia a dia, em trabalho ou em férias, andar na rua, de carro ou simplesmente aproveitar umas horas de esplanada pode ter consequências nefastas na pele, à semelhança do que acontece quando nos expomos ao sol, sem proteção, num dia de praia. Nem sempre temos consciência desse facto. E o normal é optarmos por não usar proteção solar todos os dias – seja porque achamos que o sol não está assim tão forte hoje ou porque saímos de casa a correr e "não temos tempo". Há uma forma de incluir a proteção solar adequada num simples ato matinal, para garantir que mais tarde não venha a sofrer com as consequências na pele.





Maior proteção = menos rugas



Apesar de ser excelente para a nossa saúde – como fonte de energia e alegria – e essencial para nos fornecer vitamina D, quando em excesso e sem a devida proteção, pode trazer consequências negativas. O sol é o principal responsável pelos sinais prematuros de envelhecimento da pele. Os seus efeitos? Manchas, sardas, flacidez, rugas de expressão.



As primeiras rugas começam a aparecer normalmente entre os 25 anos e os 30 anos. É neste período das nossas vidas que ganhamos consciência das consequências da exposição solar, de todos os dias em que saímos de casa sem proteção solar. A partir dos 50, os efeitos cumulativos dos raios ultravioleta (UV) são já exponenciais. Encontrar um creme milagroso que reverta todas as consequências do sol na nossa pele torna-se uma prioridade. Enquanto isso, erradamente, continuamos a cometer o mesmo erro.

As rugas são os primeiros sinais visíveis do envelhecimento. Podemos identificar dois tipos: as rugas naturalmente causadas pelo tempo com influência dos fatores genéticos – envelhecimento cronológico – e as rugas resultantes da prolongada e contínua exposição solar – o chamado fotoenvelhecimento. Contra a idade nada podemos fazer. O que sim está ao nosso alcance é tratar e cuidar a pele para garantir o seu envelhecimento saudável.





O que acontece quando apanhamos sol sem proteção? Os fibroblastos – as células da pele que produzem colagénio e elastina – danificam e perdem a sua capacidade reprodutiva. Colagénio e elastina são dois componentes que mantêm a tonicidade da pele, que lhe oferecem sustentação e elasticidade. O nosso organismo tenta reparar os danos, mas nem sempre consegue restabelecer o funcionamento correto dessas fibras. Resultado? Rugas cada vez mais expressivas. Quanto mais clara for a pele, mais danificados os fibroblastos terminam.

O melhor tratamento para as rugas





Prevenir. Esta é uma situação ideal: conseguir prevenir o aparecimento das rugas, adiar os sinais de envelhecimento e deixar que apenas o tempo e a genética tenham uma palavra a dizer. Alimentação equilibrada e ingestão de bastantes líquidos (2,5 litros de água por dia) são a combinação perfeita para aqueles que querem manter a pele saudável e jovem, tonificada e lisa. Funcionam como as melhores barreiras contra as agressões da exposição solar.

Os cuidados com a maquilhagem fazem parte dos fatores que não podemos negligenciar se o objetivo for prevenir o desgaste da pele. Nesse sentido, para quem usa maquilhagem, a limpeza profunda e a escolha de cosméticos não comedogénicos são obrigatórios.

É importante manter a pele hidratada e, ao mesmo tempo, protegida. O ideal é praticar um 2 em 1: creme de dia com fator de proteção solar. Esta deve ser a opção para todo o ano, diariamente, mesmo quando o sol não é visível. Os efeitos serão notórios a longo prazo. Estes são alguns dos cuidados simples que farão com que a pele se mantenha jovem e sem rugas por mais tempo.

E se os danos já se instalaram? Há solução? Sim. A opção reparadora está na dermatologia estética. Evasiva ou não. Existem ingredientes ativos, presentes em produtos cosméticos, que ajudam a reduzir a aparência das rugas. É o caso da coenzima Q10, uma substância natural da pele que estimula a produção de energia das células. Graças às suas qualidades antioxidantes, a coenzima Q10 neutraliza os radicais livres nocivos causados também pelos raios solares.

Podemos encontrar a Q10 em fórmulas como a do creme de dia antirrugas Nivea, que agora apresenta extraproteção da pele do rosto. Com SPF 30, este creme permite aos amantes do sol desfrutar em segurança durante todo o dia, todos os dias.





Proteção, hidratação e cuidado



O creme de dia antirrugas Q10 Nivea vai ajudar a proteger a pele contra a formação de rugas e das manchas provocadas pelo sol. A mesma fórmula aumenta os níveis de Q10 e creatina naturais da pele, para um melhor efeito anti-idade. O resultado é uma pele protegida, com um aspeto mais fresco e mais jovem.