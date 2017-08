Verão com gin

Por Máxima, 15:59

Existe algo melhor do que as noites de verão? São magnéticas. Infinitas. Começam com sunset de céu limpo, marcadas por uma banda sonora ritmada, e prolongam-se, muitas vezes, até ao nascer do sol. O melhor acompanhamento? Um cocktail bem fresco que nos traga novos e inesperados sabores, que não só nos refrescam e hidratam como também nos satisfazem o paladar. Ali, onde os sorrisos e a cumplicidade se juntam, a frase que mais se ouve: "Um gin, por favor."

Diferente de qualquer outro que já tenhas provado, o G’Vine é sexy, versátil e toda uma experiência. Uma explosão floral que vale a pena apreciar e saborear com toda a calma. Diferente porque é o único gin destilado a partir da flor da uva branca da região de Cognac.

Este ano, a celebrar o 10.º aniversário, a marca de gin francesa volta a cativar os paladares mais seletos com o lançamento de nova imagem do seu gin icónico, o G’Vine Floraison.

O design da nova garrafa toma uma imagem mais elegante, vanguardista e distinta, à altura do precioso e excecional destilado. A inconfundível cor verde e a emblemática cápsula põem em evidência a personalidade única e a identidade fresca e floral dos G’Vine. Estas novas garrafas chegam a Portugal numa edição limitada de verão que recria as míticas cabine de plage da Côte d’ Azur dos anos 60.





Sugestão de cocktail de verão:





G’Vine tónico

Encha o copo com cubos de gelo. Acrescente 50 ml de G’Vine Floraison (a tampa é a medida perfeita) e acabe com água tónica premium. Decore com uvas brancas frescas.

Veja esta e mais receitas aqui. O exclusivo G’Vine está à venda por €35 (P.V.P. aproximado).