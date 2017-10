Sabe qual é o segredo para um cabelo saudável e brilhante?

Por Máxima, 26.10.2017

Cuidamos do corpo para recuperar energia e vitalidade. Cuidamos do rosto para apagar os sinais de fatiga e conseguir uma tez iluminada. E do cabelo? Também ele pede um ritual que elimine as impurezas que se acumulam durante todo o ano e que o podem danificar. Além da poluição e das agressões do dia a dia a que está sujeito, também o stress e a fadiga têm uma quota-parte da culpa: são fatores que em muito influenciam não só a nossa saúde física e mental, mas também a saúde do nosso cabelo.

Para minimizar a sobrecarga de impurezas e o acumular de resíduos de produtos cosméticos e químicos que comprometem o crescimento do cabelo e deixam os fios sem vida, a limpeza profunda é o passo essencial que não pode faltar no ritual de beleza. E por limpeza profunda entenda-se detox capilar. Sim, existe. E agora pode fazê-lo em casa. Sem restrição de tempo, trabalho extra ou necessidade de auxílio de um profissional pelo meio.





Sete sinais de que o cabelo precisa de um detox:





Oleosidade a mais Descamação do couro cabeludo Comichão Cabelo pesado e sem movimento Cor opaca e sem brilho Pontas duplas Cabelo que não cresce

Gama inovadora com um ingrediente único





Com apenas três passos, a nova e exclusiva gama de produtos profissionais de Jean Louis David promete libertar o cabelo de todas as formas. Chama-se Go Detox e apresenta-se enriquecida com carvão vegetal – cujas propriedades são purificantes, atuando como íman que absorve partículas de poluição, tabaco ou produtos de styling. Se vive num ambiente urbano e exposto à poluição, então este ingrediente vai fazer toda a diferença na saúde do seu cabelo.

Apesar de ser dirigida a todos os tipos de cabelo, a gama Go Detox funciona especialmente bem em couros cabeludos oleosos graças ao mesmo ingrediente, que remove o excesso de sebo sem deixar o couro cabeludo demasiado seco.

Limpa e purifica, libertando o cabelo e o couro cabeludo das impurezas que se acumulam no dia a dia, resultantes de uma vida agitada e exposta a diferentes tipos de partículas poluentes. Revitaliza e hidrata intensamente o cabelo, sem pesar. Além disso, não contém silicones, parabenos ou sulfatos.

