Quer uma casa de sonho? Inspire-se na INTERCASA 2017

Por Máxima, 16.10.2017

Na 41.ª edição da INTERCASA cada visitante terá nas suas mãos a capacidade de construir sonhos, os seus. Repleto de paixão, bom gosto e baseado nas últimas tendências da decoração e do design, o imaginário de cada visitante é deixado em liberdade absoluta para procurar a nova organização ou decoração para os espaços da sua casa.

Interiores, Exteriores, Remodelação e Tecnologia serão, de 18 a 22 de outubro, os quatro cantos da grande casa de tendências que se ergue na FIL, em Lisboa, uma casa que convida os especialistas, os visitantes e os decoradores profissionais ou de primeira viagem para novas experiências e interações nas áreas da decoração, do bem-estar e do viver a casa.

No espaço Interiores, estarão disponíveis as melhores seleções de mobiliário, iluminação, tecidos, papéis de parede e tapetes. A tecnologia não é esquecida as recentes tendências e os últimos desenvolvimentos da indústria multimédia e de domótica a marcarem o ritmo da inovação ao serviço das melhores casas do mundo.

Para os visitantes que venham à procura de ideias para construir um novo espaço de raiz, renovar uma propriedade, alterar a disposição ou acrescentar a casa atual, a área de Remodelações vai ter em grande destaque os materiais e as melhores técnicas para concretizar o projeto.

Criatividade sem limites

"Faça da sua casa a melhor casa do mundo!" Este é o desafio que a INTERCASA 2017 faz a cada visitante, que não estará sozinho nesta viagem transformadora que iniciará aos seus espaços mais pessoais. Com o acompanhamento personalizado de profissionais, cada espaço e cada pormenor serão cuidadosamente alinhados com o espírito de cada um, procurando-se sempre encontrar por via dos ambientes uma nova forma de estar e viver a casa.

Na INTERCASA, encontrará todas as tendências e os estilos para ajudar a decorar a sua casa e a fazer melhor uso de cada espaço. Durante cinco dias, todos os holofotes estarão virados para os ambientes e as tendências que estão a inspirar os grandes especialistas do setor da decoração de interiores e que prometem envolver e deslumbrar a criatividade dos visitantes.

São ilimitadas as opções de estilo e design que a imaginação pode combinar em espaços desenhados ou remodelados para receber sonhos, alegrias, convívios ou aqueles grandes momentos que marcam as vidas de cada família, de cada habitante e de todos os que nos visitam.

Aprender com os melhores

Porque uma casa tem de ser vivida e partilhada, como as melhores coisas da vida, a INTERCASA 2017 convida todos os que a visitarem a personalizarem os seus espaços em sintonia com as suas ideias de conforto, design e bem-estar e, claro está, com uma mãozinha de alguns dos melhores especialistas que estarão à frente de workshops interativos:

Espaço MELOM

Faça você mesmo

Para os autodidatas que gostam de pôr a mão na massa, há um espaço para workshops no qual as dicas de decoração e remodelação são exploradas em atelier prático. Conheça o programa aqui.



Aconselhamento – Pergunte a um profissional

Se a remodelação é um projeto que está nos planos dos visitantes, a INTERCASA tem disponível este espaço dedicado ao esclarecimento e aconselhamento profissional daquela que poderá ser a melhor casa do seu mundo. Conheça o programa aqui.

Lounge - Workshops

Dicas de decoração & Restauro

A decoração de interiores e exteriores com soluções inspiradoras está neste espaço e é simplificada em propostas de arquitetos e decoradores disponíveis para delinear uma casa de sonho.

Recuperar, transformar, preservar e enriquecer com criatividade os seus móveis, dando-lhe uma nova vida!

Conheça o programa aqui.

Espaço Showcooking

Be home chef

Num alinhamento entre a sobriedade dos espaços e os sabores das mudanças, decorre um showcooking com partilha de receitas e dicas práticas de culinária. Conheça o programa aqui.

Os visitantes poderão inscrever-se antecipadamente nas várias atividades/workshops através deste link.

A INTERCASA 2017 decorrerá em simultâneo com o Salão Imobiliário de Portugal, o Lisboa Design Show e o Vintage Festival, procurando inspirar os mais diversos gostos e estilos e dar a conhecer as novidades do setor.