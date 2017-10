Pós-verão: os cuidados a ter com os olhos

Por Máxima, 28.09.2017

Durante o verão, mesmo quando usamos protetor solar e chapéu de abas largas, o mais provável é que haja exposição acidental a raios ultravioleta. Temos cada vez mais cuidado com o sol, mas a verdade é que ainda assim a pele sofre consequências: manchas, rídulas, rugas. Após o verão, acabamos com uma pele desidratada, sensível e sem brilho.

Com a mudança de estação e o fim da exposição constante aos raios solares, é importante reforçar os cuidados da pele, para que esta recupere a hidratação, a vitalidade e a elasticidade. Agora que os biquínis estão já guardados no fundo da gaveta, Avène deixa-nos alguns conselhos sobre como tratar das zonas mais sensíveis do rosto e como retroceder os sinais de envelhecimento após meses de exposição solar.

Como recuperar a pele após o verão?



Comece por realizar uma boa limpeza e hidratação, para depois cuidar dos danos mais profundos. Sabemos que o sol é o principal responsável pelo envelhecimento precoce, mas sabe qual é o primeiro ponto do corpo a denunciar a idade? Pois é, trata-se dos olhos. Depois do verão, são eles que mais precisam de atenção.

Para as primeiras rugas

A pele em redor dos olhos é a pele mais fina do corpo. Começar desde cedo com o bom hábito de colocar um creme de olhos, mesmo que o propósito ainda não seja tratar alguma ruga visível, é uma forma de hidratar a pele para que as rugas não sejam tão visíveis no futuro. Aos primeiros sinais físicos das lesões celulares, deve procurar cremes com derivados da vitamina A, como o retinaldeído, presente no contorno de olhos e lábios YsthéAl. Formulado com um poderoso antioxidante e um protetor de elasticidade cutânea, este creme é indicado para idades entre os 25 e os 35 anos. Atua sobre as primeiras rugas e na perda de luminosidade. A pele fica mais lisa, com mais tonicidade e elasticidade, e as rugas visivelmente atenuadas.

Para as rugas mais profundas

A partir dos 40 anos, as alterações hormonais provocam uma perda significativa de firmeza e densidade da pele. As rugas apresentam cada vez mais profundidade e os papos e as olheiras aparecem com mais frequência. Aposte em tratamentos com componentes responsáveis pelo estímulo da produção de colagénio. Desta forma, a renovação celular está garantida. O creme de olhos Physiolift, com uma textura patch, que liberta os ingredientes ativos ao longo da noite, reduz as rugas profundas, descongestiona papos e olheiras, e preenche e ilumina a pele.

Para a pele madura

É a partir dos 50 anos que a flacidez dá a cara. A pele torna-se mais fina, mais frágil e mais seca. Para contrariar, escolha um bálsamo que exerça bem a função reparadora. Tal como um creme para pele madura não vai funcionar numa pele jovem, também o contrário se verifica. O bálsamo revitalizante de olhos Sérénage devolve o conforto, a densidade e a vitalidade à pele. Esta fica recuperada, preenchida e mais luminosa, graças aos ingredientes ativos selecionados especificamente para responder às necessidades da pele madura.