Party season: a tendência que marca esta estação (e a próxima)

Por Máxima, 10:26

Elegância e diversão são a palavra-chave dos looks desta party season que se avizinha. A resposta infalível passa, como não poderia deixar de ser, pelos brilhos. Afinal, go glitter or go home.

Em cores ousadas e formas elegantes, esta é a tendência eclética que não passou despercebida nos desfiles de outono-inverno 2017/18 e primavera-verão 2018, apresentados por marcas como Chanel, Yves Saint Laurent ou Victoria Beckham, todos com peças must-have a seguirem este toque inesperado. Muito menos passou despercebida a popularidade da KiraKira+, uma app que nasceu em 2015 e que através de um filtro faz com que objetos e superfícies luminosas reflitam de forma intensa.

O glitter é girly e irreverente. E porque o inverno é, além da estação das baixas temperaturas, a época festiva por excelência do brilho e do glamour, a Guess juntou-se a três bloggers espanholas – Dulceida, Alice Campello e Emitaz – para a criação de três looks perfeitos para usar nos muitos jantares de Natal que ainda estão para vir, na grande noite e ainda repetir a dose de brilho no réveillon.

Uma explosão de irreverência, verdade, mas que no mundo das épocas festivas é a fórmula certa para criações repletas de glamour. Use e abuse do brilho. Sem receios.