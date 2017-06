Para uma pele sempre na melhor forma

Por Máxima, 11:31

Cada vez mais, as mulheres procuram manter o corpo em boa forma, tonificado e a irradiar saúde, mantendo para isso uma rotina de exercícios diários ou semanais de que não abdicam uma vez sentidos os seus benefícios. Objetivo atingido, nada mais natural do que procurarem que a pele do rosto e corpo acompanhe essa evolução, reconhecendo a necessidade de utilizar produtos de beleza que permitam preparar a pele antes de cada treino e repará-la depois, à semelhança do que acontece com o próprio corpo, ativado durante o aquecimento e recuperado no final, com o retorno à calma.





Pele também mais fit



Se todos os dias se prepara para o seu treino, selecionando o equipamento adequado e os melhores exercícios de aquecimento para o treino que vai fazer, já pensou porque não faz o mesmo pela sua pele? Sobretudo porque, tal como o corpo, também a pele beneficia da atividade física, uma vez que ao promover a oxigenação dos tecidos, o exercício permite à pele absorver melhor os cuidados de beleza e combater o seu envelhecimento prematuro. Convém, no entanto, não esquecer que o ambiente (ar condicionado, frio, vento, exposição solar, poluição, etc.) em que treina e a fricção provocada pela roupa podem secar e tornar mais áspera a sua pele. Aplicar um creme profundamente hidratante, como o Skin Fitness Instant Smoothing and Moisturizing Body Treatment, da Biotherm, antes dos treinos é um hábito que deve adquirir para ajudar a pele a ficar mais hidratada e proporcionar-lhe o máximo conforto, permitindo-lhe treinar mais e melhor para alcançar os seus objetivos.





Rosto radiante



Antes de qualquer treino, convém também eliminar a maquilhagem – ou não aplicá-la sequer. "Durante a atividade física, os poros abrem e ocorre vasodilatação, permitindo aos pigmentos da maquilhagem passarem através da pele e entrarem mais rapidamente na corrente sanguínea", esclarece o médico de medicina desportiva e nutricionista Dr. Lebar. Prefira aplicar antes produtos de cuidado que criem uma barreira protetora entre a pele e os elementos, como, por exemplo, a Life Plankton Sensitive Emulsion™, que protege contra a poluição e o frio, em combinação com um creme como o Aquasource Everplump, especialmente se a piscina for o local escolhido para o seu treino e se a sua pele for sensível. E nunca esfolie a pele antes da prática de atividade física, frisa o mesmo especialista, explicando que isto "pode fragilizar os capilares, afetando a microcirculação".





Pele e corpo impecáveis após o treino



Terminar cada treino em beleza passa por um abrandamento progressivo da sua intensidade, o chamado retorno à calma ou recuperação e, segundo o Dr. Lebar, por aguardar 10-15 minutos antes de entrar no duche, para que a temperatura da pele regresse aos valores normais, o que assegura uma maior proteção contra os agressores externos no pós-treino. Para otimizar este efeito e simultaneamente assegurar à pele uma maior firmeza, deve contar com bons aliados para o banho e depois de secar a pele para lhe proporcionar os melhores níveis de hidratação, garantindo um aspeto mais radiante e saudável. Com AHA (alfa-hidroxiácidos) que ajudam a remover impurezas a seguir ao treino e espirulina para reenergizar a pele, o Skin Fitness Purifying and Cleansing Body Foam, da Biotherm, é a escolha ideal para o duche. Para refirmar a pele, conferindo-lhe um aspeto tonificado, em boa forma, nada melhor do que a Firming and Recovery Body Emulsion, também da Biotherm e o complemento perfeito.







Pele em forma à distância de um clique

