O que levar na mala nas próximas férias

Por Máxima, 08:00

Ir de viagem é um motivo de alegria. Fazer a mala, nem por isso – um momento crítico para muitas mulheres e uma tarefa que pode levar anos a ser aperfeiçoada. Há quem a faça com dias de antecedência, outros apenas na noite anterior (ou até no próprio dia da viagem!). Vai ficando para trás na lista de prioridades e acaba muitas vezes por ser feita à pressa...

Seja para uma viagem prolongada ou uma escapadela de poucos dias, há essenciais a levar: proteção solar, adaptadores de corrente, roupa adequada e, claro, a mala de viagem ideal. Preparámos quatro destinos, quatro outfits (e algumas dicas!) para que este verão a tarefa seja bem mais simples e rápida.

Paradisíaco Se quando pensa em férias de verão se imagina automaticamente estendida numa toalha de praia, então um destino paradisíaco é o ideal para si: Tanzânia, Tailândia, Maurícias, Costa Rica. Relaxe nas praias de areia branca e aprecie alguns dos lugares de beleza natural mais incríveis do mundo. Coloque na mala roupa leve e fresca, que pode usar facilmente tanto na praia como num passeio ou jantar à beira-mar: um fato de banho que funciona perfeitamente como body, uma bolsa suficientemente grande que pode ser usada como saco de praia... A mala de viagem, com cintas ajustadoras e bolsos que permitem organizar as peças de roupa mais delicadas, torna a viagem mais cómoda.

Cultural Itália, Turquia, Camboja, China. São destinos com um património cultural riquíssimo que atraem os que se interessam por hábitos e costumes milenares: aqui cada esquina esconde um templo, uma igreja, uma mesquita. Os percursos são feitos a pé, por labirintos de ruas estreitas, mercados, lugares fascinantes e cheios de revelações. Na mala de viagem – um bestseller que obedece aos melhores padrões em qualidade e estilo –, não devem faltar os sapatos confortáveis e os lenços, de forma a mostrar respeito em locais de culto religioso.

Cosmopolita Uma mala extragrande e um necessaire espaçoso são itens essenciais para umas férias em Tóquio, Seul, Nova Iorque, São Paulo, Singapura, Hong Kong. O importante nas viagens para os destinos cosmopolitas é deixar espaço suficiente na mala para produtos de beleza únicos que vai encontrar (principalmente nos países do Oriente) ou peças de roupa ímpares que, acredite em nós, vai mesmo querer trazer para casa. Lembre-se, é imprescindível uma mala com fechadura TSA em viagens para os Estados Unidos da América, de modo que, recorrendo a uma chave mestra, as autoridades possam controlar a bagagem sem danificá-la.

Natural Trekking faz parte da sua To Do List deste verão? Os aventureiros escolhem destinos como Islândia, Açores, Peru, Bolívia para passar umas férias maravilhosas em contacto com a natureza. Como as dores nos pés não são agradáveis, muito menos quando falta ainda metade do caminho por percorrer, opte por levar calçado confortável, que deixe sair o calor e seja fácil de calçar e descalçar em pouco tempo (botas nem sempre são a melhor solução!). Além de uma mala de viagem robusta e leve, o melhor é levar também uma mochila onde consiga transportar água, snacks e todos os documentos importantes.

Atenção!

Para qualquer um destes destinos de verão, não se esqueça de levar um estojo com um pequeno kit de primeiros socorros e medicamentos-chave: desinfetante, anti-histamínico, anti-inflamatório, soro hidratante e creme para picadas de insetos e queimaduras solares são essenciais.

Regras de ouro para maximizar espaço na mala

1. Fazer escolhas

Reúna tudo o que quer levar na sua viagem. Ganhe coragem e retire 1/3 das escolhas que fez. O erro mais comum é levar mais do que realmente precisa e que vai acabar por não usar.

2. Enrolar as roupas

Para as roupas mais macias e que amarrotam menos, enrole-as e coloque-as na base da mala.

3. Dobrados em cima

Os itens mais duros e que facilmente vincam devem ser dobrados e colocados sobre as peças enroladas.

4. Alternar peças longas

Vá colocando os itens compridos, sobrepondo-os em posições contrárias e deixando sempre metade do comprimento das peças fora da mala. Comece por dobrar a parte excluída das peças de cima e repita o processo com as restantes.

5. Preencher com peças pequenas

Dentro dos sapatos e nos espaços que ficam por preencher entre as roupas, coloque os itens menores e maleáveis, como sutiãs e meias.

6. Rodear com cintos

Não enrole os cintos. Estique-os e coloque-os ao redor das beiras da mala. Sele a mala com um saco da limpeza a seco ou um lenço. Assim, a superfície escorregadia vai fazer com que as roupas não enrodilhem tão facilmente.

7. Sapatos para cada ocasião

Pense bem nas combinações que pode vir a usar e escolha apenas três pares de sapatos para usar conforme a ocasião. Leve os que ocupam mais espaço calçados e guarde os restantes em sacas nas beiras da mala.

8. Acessórios em bolsas

Joias, máquinas fotográficas, carregadores. Coloque tudo em bolsas individuais no cimo e centro da mala para evitar que se percam ou se estraguem. Quanto aos líquidos, use sempre dois sacos para garantir que se houver uma fuga, não corre o risco de estragar tudo o que tem na mala.