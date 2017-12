O doce que não pode faltar na mesa de Natal

Por Máxima, 07:00

Pode até não parecer, mas já está a chegar. Daqui a umas semanas, o Natal bate à porta. É, para muitos, a noite mais aguardada do ano e uma ótima ocasião para reunir amigos e família. Para os receber da melhor forma, nada como um cardápio repleto de pratos típicos. Com um toque diferencial, claro. Um pouco de ousadia e criatividade em ação, para tornar a mesa de refeições no melhor lugar para um revival do Natal, à colherada.

Reinterpretar o tradicional

Este ano, ouse alterar as receitas sem que ninguém dê por nada. Que tal pegar numa receita tradicional e substituir um dos ingredientes por uma versão mais natural, mas não menos saborosa? Sugerimos um delicioso pudim de azeite e mel. O segredo está na utilização do açúcar amarelo Sidul, o eleito para a confeção dos mais característicos produtos regionais.

Além do aroma agradável, cor dourada e sabor único conferido pelo melaço da cana, o açúcar amarelo apresenta mais humidade do que o açúcar branco, o que o torna particularmente aconselhável na confeção das massas que necessitem de se apresentar húmidas e com maior durabilidade. Espreite a receita aqui em baixo.

Ingredientes

Preparação

8 ovos500 g de açúcar amarelo Sidul 1 c. (sopa) de raspa de laranja1 c. (sopa) de raspa de limão100 g de mel50 ml de azeite virgem extraFrutos vermelhos q.b. (decoração)Numa taça, coloque os ovos e o açúcar e misture muito bem até que o açúcar se desfaça por completo. Junte as raspas de laranja e limão, o mel e o azeite e misture novamente até todos os ingredientes ficarem bem ligados. Coloque depois numa forma anteriormente untada com manteiga e polvilhada com farinha e leve ao forno previamente aquecido a 180 °C durante cerca de 45 a 50 minutos. Retire do forno e deixe arrefecer completamente dentro da forma antes de desenformar. Decore depois a gosto com frutos vermelhos e mel.





Natal não é Natal sem algo de doce



Na doçaria, opte pelo uso de açúcares morenos: amarelo, mascavado ou moreno intenso. Já falámos sobre o primeiro. O mascavado Sidul, de cor acastanhada, é um açúcar não refinado e o primeiro a ser extraído do suco da cana, apresentando um peculiar aroma a rum e a baunilha, o que dá um toque de originalidade nas sobremesas. O moreno intenso Sidul tem um aroma ligeiro a caramelo e um sabor único enriquecedor, ideal para bolos e tartes com chocolate.

Sem dúvidas de que o açúcar é um ingrediente indispensável na confeção de qualquer doce ou sobremesa. A Sidul oferece uma gama de açúcares para que qualquer receita saia sempre perfeita.

