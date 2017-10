Mochila, a sua it bag

Por Máxima, 09.10.2017

São decididamente o acessório da estação, desta e das que se seguirem, as mochilas. Com elas é impossível comprometer-se, revelando-se uma aposta segura para qualquer altura do dia, mais ou menos formal.



Aqui encontra as sugestões de Malas & Mochilas de Portátil da Samsonite, sempre em sintonia com o mood e o look do momento. Uma reunião com clientes, uma aula no ginásio ou um passeio à beira-mar ou na montanha, com uma mochila terá sempre tudo o que precisa ao seu alcance, do laptop à garrafa de água e aos snacks, usufruindo de total liberdade de movimentos para fazer o que quiser: tomar notas, fazer uma chamada, tirar uma fotografia, ou pegar num filho ao colo… explorar ruas e pracetas de uma qualquer cidade. Sempre com tudo o que necessita à mão, sem nada para atrapalhar.

Estilo e conforto de mãos dadas

Aliar ao design estilo e conforto é uma das prioridades da Samsonite, responsável pelo desenvolvimento de mochilas com alças ergonómicas, ajustáveis e acolchoadas, bem como apoio para as costas para máxima comodidade das suas utilizadoras.

Dada a importância das novas tecnologias no dia a dia, cada mochila dispõe de um compartimento específico para tablet ou portátil, que além de proteger os seus dispositivos, providencia simultaneamente espaço para aquilo que precisar.

Se está à procura de uma solução elegante, mas prática para todos os dias, encontra na Samsonite uma larga gama de opções, mais formais ou informais para o trabalho, estudo ou lazer, concebidas especialmente para responder a todas as suas necessidades, sempre com máximo conforto e qualidade. Materiais, design, cores e padrões ou os mais mínimos detalhes, como os fechos, tudo é pensado ao pormenor.

Do bom para o ótimo, a diferença é a atenção aos detalhes e a sua atitude, precisamente aquilo que distingue a marca Samsonite. Um fashion statement icónico para se sentir sempre fantástica em qualquer situação.