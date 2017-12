Já colocou a solidariedade na lista de Natal?

Por Máxima, 07:00

Com o mesmo amor com que escolhe os presentes para quem lhe é mais querido, neste Natal opte por adquirir produtos solidários. Junte-se ao Pai Natal e à campanha Promoção do Bem do Lidl e com a compra de um produto alimentar – que provavelmente já iria adquirir – estará a ajudar quem mais precisa.

Para ser um promotor do bem basta comprar um dos produtos alimentares que integram a Promoção do Bem até dia 24 de dezembro e, automaticamente, vai estar a contribuir para que 50% do valor da venda desses produtos seja entregue pelo Lidl a Instituições Portuguesas de Solidariedade Social (IPSS), que atuam ao nível da reinserção social, inclusão social de deficientes, apoio à criança, combate à solidão e combate à fome.

O CASA (norte), a APPACDM (oeste), as Aldeias de Crianças SOS (Lisboa e Vale do Tejo), a Cruz Vermelha Portuguesa (Alentejo) e a Re-food (Sul) foram as cinco IPSS escolhidas pelos colaboradores do Lidl para receber a sua solidariedade e distribuí-la por todas as pessoas que ajudam e apoiam ao longo de todo o ano.

Porque o Natal só faz sentido se for para todos, optar por contribuir para um Natal solidário é uma decisão social na qual o Lidl se envolve e na qual quer envolver todos os seus clientes.

Ao fazer o bem, os clientes do Lidl vão estar a partilhar mais do que ajuda, vão partilhar sonhos e sorrisos embrulhados em papel brilhante e criar laços fraternos de entreajuda que só o verdadeiro espírito solidário consegue criar.







Junte-se ao Lidl para fazer o bem neste Natal!