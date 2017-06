Esqueça batidos de bebidas vegetais. O melhor é beber Leite!

Por Máxima, 09:30

O que hoje é verdade, amanhã pode deixar de o ser. Temos acesso a mais informação sobre nutrição, mas tendência para valorizar e aceitar opiniões que nem sempre apresentam uma base científica. Veja-se a questão do leite.

Ao longo da nossa vida, os hábitos alimentares modificam para se adaptarem à cultura, aos gostos, à idade. Um alimento mantém-se nas várias etapas: o leite. Com base em mitos urbanos, o leite acabou reduzido nas dietas dos adultos, associando-se o leite à noção de mau alimento. Errado.



O leite é um dos alimentos mais importantes da dieta mediterrânica – uma das mais saudáveis do mundo. Permite melhorar a nossa condição no dia a dia e é essencial no pós-exercício – pense no estado dos músculos depois de uma aula de cycling, pilates ou uma simples corrida.

"O leite com chocolate de baixo teor de gordura é, provavelmente, a bebida de ouro de recuperação", diz Clint Wattenberg, o coordenador de nutrição desportiva da Universidade de Cornell.

Por oferecer uma grande variedade de nutrientes essenciais ao funcionamento do organismo, vários estudos científicos afirmam que o leite é uma das melhores bebidas desportivas. Que é rico em cálcio não é novidade para ninguém. Um copo de leite de 250 ml é o suficiente para garantir 1/3 da dose diária de referência de cálcio para um adulto. Mas os benefícios não se ficam por aqui: estas são as três razões que fundamentam a teoria.

1 – É o alimento mais completo

O leite com chocolate, a bebida desportiva de eleição dos atletas, tem todos os nutrientes de que o corpo precisa para se restabelecer depois da prática de exercício físico. É rico em fluidos, eletrólitos e nutrientes. Além de cálcio, possui também fósforo, magnésio e vitaminas do complexo B – é fonte natural de vitamina B12, um nutriente que contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário. Tudo isto faz com que beber leite após o exercício seja o ideal para reduzir a degradação muscular, melhorar a recuperação física e manter os ossos saudáveis. Há leite com chocolate nas versões light, sem lactose e ajustado - com menos açucares adicionados e menos percentagem de cacau que o tradicional.

2 – Tem poucas calorias

O leite apresenta baixo teor de gordura: um copo de leite meio-gordo de 250 ml oferece apenas 118 kcal. Além disso, é um alimento natural. Para a segurança e a conservação do leite são usados apenas processos de natureza física, como o movimento, o calor e as barreiras. Não tem adição de conservantes ou de outros aditivos no tratamento do leite.

3 – Ajuda a repor os líquidos perdidos

Sódio, potássio e cálcio são eletrólitos que contribuem para a reidratação após o exercício, presentes entre a grande variedade de nutrientes do leite. Além de promover a recuperação muscular, beber leite é uma excelente forma de repor os líquidos perdidos durante o exercício e contribui para a hidratação diária.



