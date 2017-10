É um prazer!

Por Máxima, 25.09.2017

Começa o tempo passado entre paredes. Não só é um ótimo momento para se deliciar com novos filmes ou simplesmente para se aconchegar no sofá a ler um livro, como também para acompanhar as estreias na televisão, com novas séries e renovações de temporada a marcar esta rentrée.

Companhia perfeita para o "quality me time" no sofá lá de casa

Gelado, pecado, prazer. Três palavras facilmente associadas que descrevem em pleno o momento pelo qual esperamos todo o dia. As noites em frente à televisão – ou computador – nunca mais vão ser as mesmas. A Magnum acaba de lançar os novos Pints, cujas únicas funções são satisfazer o nosso paladar e proporcionar uma experiência sensorial sem igual.

Além disso, são a resposta para as nossas preces. Quem nunca comeu um Magnum e pensou "quem me dera ter mais" ou "só precisava de metade desta porção". Agora em formato copo, temos todo o prazer do chocolate Magnum para comer à colher. Perfeitos para serem quebrados, graças à espessa camada de chocolate crocante que envolve o aveludado gelado de baunilha, estes copos estão disponíveis em três sabores: o clássico intemporal, com pedaços de chocolate Magnum; a indulgência crocante de amêndoa; e, numa versão deliciosa em chocolate branco.



Três estreias para se afundar no sofá nas próximas semanas

Já se sabe que a última temporada de A Guerra dos Tronos só deve chegar lá para o final de 2018 ou, para desespero de muitos, apenas em 2019. Mas fique descansado porque há novas séries que nos vão acompanhar durante esta espera. Estas são algumas das apostas que aí vêm para que fique atento às estreias em Portugal (as datas são do país de origem).





Law & Order True Crime: The Menendez Murders (NBC, 26 de setembro)

Vamos recuar a 1994 para ver os irmãos Lyle e Erik Menendez serem julgados pela morte dos pais. Cinco anos antes, a 20 de agosto de 1989, Lyle gritava numa chamada para a emergência médica: "Alguém matou os meus pais!" A justificação que dão para o crime? Muito tempo passado a sofrer abusos por parte dos pais. Foi um dos julgamentos mais famosos dos anos 90, a par do de O. J. Simpson. Vinte e oito anos depois, Dick Wolf – que trouxe ao mundo o franchise Lei & Ordem – decide recriá-lo no pequeno ecrã. Da viragem para o mundo real resulta a minissérie Law & Order True Crime: The Menendez Murders, a estrear nos Estados Unidos esta terça-feira.



The Gifted (FOX, 2 de outubro)

Baseada no universo X-Men, esta é uma das produções mais aguardadas do ano. Na primeira temporada, um casal dos subúrbios, que vive uma vida pacata, vê a vida dar uma volta de 180 graus quando descobre que os filhos adolescentes são mutantes, depois de estes se envolverem num incidente na escola. Mesmo que não seja adepto deste género de ficção, aconselhamos a que veja o trailer. Talvez mude de ideias.



Dynasty (CW, 11 de outubro)

Trata-se de um reboot da novela com o mesmo nome da década de 80, produzida pelos criadores de Gossip Girl, The O.C. e Chuck. Esperam-se intrigas, dinheiro, ambição e muita "má-língua", num meio-termo entre Revenge e a série que contou a vida de Serena van der Woodsen e Blair Waldorf em Upper East Side. O drama segue a história de duas das famílias mais ricas e poderosas dos Estados Unidos: os Carringtons e os Colbys. Internacionalmente, a série chega-nos pelo Netflix, prevendo-se que tal aconteça 24 horas após a estreia nos Estados Unidos. Pronto para o drama?