Da Vinci: O código da beleza na Boutique dos Relógios

Por Máxima, 10:59

Produz relógios desde 1868 e é conhecida em todo o mundo graças à paixão por soluções inovadoras e habilidade técnica. A manufatura de relógios de luxo suíça, IWC Schaffhausen, combina engenharia e precisão com um desenho exclusivo, o que faz desta uma marca de topo a nível internacional no setor de alta relojoaria. As suas criações são mais do que simples relógios: são joias que se tornam o melhor adereço para o pulso feminino.

A nova coleção, Da Vinci 2017, marca um regresso às origens, em duas frentes: rende-se às proporções clássicas que a marca representa – fazendo a ponte entre os Da Vinci dos anos 80 e os designs mais discretos de hoje – e retoma a tradição de conceber relógios selecionados da linha Da Vinci especialmente para mulheres, equipados com diamantes ou braceletes modernas.

É o caso do Da Vinci Automático 36, um relógio mais pequeno e plano e de design claramente mais feminino: coroa semirredonda, círculo interior sóbrio descentralizado no mostrador e janela da data redonda na posição 6 horas. Um conjunto harmonioso que assegura um maior conforto de uso, adaptando-se perfeitamente a pulsos estreitos.





Estética e harmonia em 36 milímetros



Em ouro ou aço inoxidável, com ou sem brilhantes e com braceletes Santoni em pele de crocodilo coloridas. Disponível em quatro variantes, o modelo mais exclusivo do Da Vinci Automático 36 tem caixa e bracelete de elos em ouro vermelho de 18 quilates e 54 diamantes de branco puro na luneta. O dourado dos ponteiros e das aplicações contrasta com o mostrador prateado, sem nunca perder o efeito harmonizador comum a todos os relógios da coleção Da Vinci.

Nas variantes mais descontraídas, mas não menos elegantes e imponentes, o Da Vinci Automático 36 apresenta-se em aço inoxidável com bracelete Santoni cor de framboesa em pele de crocodilo ou totalmente em aço inoxidável com bracelete de elos polida e um conjunto de cores harmoniosas no mostrador prateado.

Para mulheres autoconfiantes, a melhor proposta passa pelo Da Vinci Automático 36 com mostrador e bracelete em azul-escuro, uma cor que se encontra com o brilho da caixa em aço inoxidável e dos elegantes encaixes.

Em homenagem ao contributo de Leonardo da Vinci para a compreensão do novo conceito de beleza no renascimento, todos os relógios Da Vinci Automático 36 têm gravado no fundo a Flor da Vida, uma figura geométrica desenhada pelo polímato que representa a busca incansável por regras matemáticas para a beleza e a proporção.

Os relógios IWC estão à venda na Boutique dos Relógios Plus.