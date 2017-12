Controle o tempo com os relógio mais bonitos

Por Máxima, 11:00

Tiquetaque, tiquetaque. A urgência do tempo, da pontualidade, de sermos tudo e conseguirmos fazer tudo é cada vez mais uma constante na vida das mulheres cosmopolitas, que precisam de gerir o trabalho, a família e a vida social. Esteja a tempo e horas onde é preciso, com os relógios mais bonitos e sempre com a qualidade da manufatura suíça.





Não seja escrava do tempo

Se começar o dia a chegar atrasada, a tendência é para que passe o dia todo a correr de um lado para o outro. O stress vai acabar por acumular. Mas se planear com antecedência o quotidiano e estabelecer horários, acaba por não ter esse sentimento de escravidão com as horas, por conseguir chegar a todos os sítios onde precisa a tempo e horas e ainda fica com o sentimento de dia bem-sucedido, o que lhe permite relaxar.

Felizmente, nos dias que correm (ou voam, muitas vezes) não precisa de olhar para o sol ou perguntar ao colega do lado "que horas são?". Os relógios de pulso são o aliado perfeito para um dia agitado: a precisão de um utensílio temporal, num acessório intemporal.





Inovação, classe e elegância

Os relgios da Omega são presença assídua no pulso de quem não abdica do prestígio e de modelos únicos. Seja numa reunião importante, numa saída com as amigas ou no dia a dia do escritrio, a Omega oferece opções elegantes e femininas, que dão um toque especial a qualquer, dos mais clássicos aos mais arrojados. Usar um Omega Seamaster Aqua Terra faz com que nenhum outro acessrio seja necessájá que opor si só vai sempre sobressair e brilhar.

Novos modelos com design ultra feminino



Na nova coleção, a marca disponibiliza 30 modelos, para que possa escolher aquele que mais se adequa ao seu estilo. Nos mostradores, pode optar por uma de 14 cores diferentes, todos eles a pensar na beleza feminina. Incluem madrepérola e efeito brilhante ou mate à escolha.

Todos os índices estão assinalados através de diamantes, um apontamento para brilhar na pontualidade. Em alguns dos modelos pode mesmo encontrar todo o rebordo preenchido com esta pedra preciosa.

As braceletes não ficaram de fora desta reconfiguração, para que a comodidade não tire férias, mesmo quando precisa de estar com o tempo na mão. Nesta nova edição, foram redesenhadas com o intuito de se tornarem mais femininas e para melhorarem a sua integração com a caixa, de forma a facilitar o uso de todas as mulheres, incluindo aquelas com pulsos mais estreitos.





Alessandra Ambrosio é a cara da nova campanha



Com todo o cuidado que a Omega mostra em agradar ao público feminino, já para não falar no prestígio e na qualidade que só um bom relógio suíço pode ter, não há nenhuma justificação para permitir que se perpetue o estereótipo de que "as mulheres chegam sempre atrasadas".

Aproveite o Natal ou o início do novo ano para se presentear com um relógio Omega Seamaster Aqua Terra e verá que não só todos apreciarão a pontualidade, como o mais recente aditivo ao look diário.