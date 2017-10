As tendências de beleza mais fortes deste inverno

Por Máxima, 09.10.2017

Hoje, os padrões de beleza estão a redefinir-se – os estereótipos cansaram-nos e obrigaram-nos a olhar com um novo fascínio para a diferença, a dar mais valor à individualidade, perdida algures nos conceitos mais rígidos e empoeirados das décadas passadas.

A indústria está a mudar – abraça todas as formas e silhuetas, deixa-se inspirar pela diferença da cor da pele, da textura do cabelo, pelas sardas, marcas e imperfeições. As falhas nos dentes saltaram para as primeiras páginas das revistas de moda e começamos a ver modelos de todas as raças e nacionalidades, mulheres com traços que finalmente se descolam das fisionomias mais clássicas.

As tendências de beleza para este inverno seguem este caminho com criatividade e modernidade. Os criadores e os maquilhadores preferiram deixar de lado a excentricidade em nome de um look natural, influenciados pelo conceito parisiense de effortless chic – modelos impercetivelmente maquilhadas com base, iluminador, corretor e máscara, como se subissem à passerelle de cara lavada. O que fazer para conseguir o upgrade? Exagerar na máscara de pestanas, preferir as sombras metalizadas aos tons terra e deixar o gloss de lado em nome de um batom vermelho mate.

O que usar no dia a dia?

Ainda antes de pensar na maquilhagem, é fundamental cuidar da pele e investir em produtos que respondam às suas necessidades específicas.

Limpar

Se a pele for oleosa, é essencial controlar a produção das glândulas sebáceas e lavar sempre a cara com um gel de limpeza (e não creme) de manhã e à noite – recomendamos o Ritual Care Gel Purificante, da Sensilis, que reduz os poros sem agredir ou secar demasiado a pele (o que pode acontecer com produtos específicos para peles acneicas).

Para as peles normais ou mistas, que não exigem um cuidado redobrado com o controlo da oleosidade ou uma preocupação com a hidratação, a melhor solução passa por procurar produtos que tenham outra ação além da limpeza, como o Skin Oxygen Depolluting Cleanser, da Biotherm, que também protege o rosto dos radicais livres da poluição da cidade.

Ainda mais difícil é encontrar o produto ideal para limpar uma pele seca – por isso, convém procurar um creme que limpe o rosto, mas também o hidrate, para que não cause desconforto ou desidratação. A melhor opção? As texturas em óleo ou mousse, que cuidam da pele com suavidade, sem a agredir. Experimente o novo Miel-En-Mousse Démaquillant Nettoyant Moussant, de Lancôme.

Hidratar

Não é fácil hidratar uma pele oleosa, mas é um processo fundamental para não desregular a produção de sebo natural da pele. Prefira texturas em gel, como o Skin Oxygen Cooling Gel, da Biotherm.

Se a pele for normal ou mista, pode procurar um creme com maior ação antirrugas e rídulas e, ainda mais importante, com proteção contra os raios ultravioleta. O Vine Activ Soin Hydratant 3 em 1, da Caudalie, tem uma textura leve e aveludada e, além de proteger a pele das agressões exteriores (como a poluição) e travar o envelhecimento cutâneo, é um poderoso ativador de luminosidade.

O novo Waso Clear Mega-Hydrating Cream, da Shiseido, é o produto ideal para cuidar de uma pele seca, já que garante hidratação durante 24 horas e é não comedogénico e livre de parabenos. É indicado para peles sensíveis.

Esfoliar

Para devolver à pele juventude, elasticidade e luminosidade é fundamental esfoliar o rosto uma vez por semana, para eliminar células mortas e ativar a circulação (faça uma pequena massagem circular quando aplicar o esfoliante). Experimente o Gelée Gommante Douceur Visage, da Avène, indicado para peles sensíveis.

Cuidados de noite



A rotina de beleza deve ser sempre pensada de acordo com as especificidades da pele, principalmente à noite, altura em que o organismo está mais recetivo à ação dos produtos que vão responder às suas necessidades.

As peles secas têm maior tendência para a formação de rugas e rídulas e linhas de expressão. Previna-as e combata-as durante a noite com o Nuxellence Detox Soin Anti-Âge Rechargeur, da francesa Nuxe ou, para uma ação mais aprofundada, com o Resilience Lift Night, da Estée Lauder.

Se preferir dar à pele um boost de hidratação (além do creme de dia), pode ser interessante alternar um cuidado antirrugas com o imbatível Progressif Néomorphose Régénérant Fondamental Baume de Nuit, da Carita – um investimento para acrescentar ao necessaire agora.





Iluminar

Um passo que muda para sempre a rotina de beleza é a aplicação de iluminador com o creme de dia, antes da maquilhagem. A melhor novidade que acaba de chegar ao mercado? O Instant Éclat Base, da Sisley.

Maquilhagem

Os tons metalizados são uma das tendências mais fortes deste inverno, na moda e na beleza, mas há outros essenciais de maquilhagem obrigatórios esta estação. Perdemo-nos na perfumaria do El Corte Inglés numa missão quase impossível, mas conseguimos concretizá-la – estes são os cinco produtos que devemos ter agora.



O verniz? Encarnado e vibrante, como o La Laque Couture 1 Rouge Pop Art, da YSL.



A máscara de pestanas? Cuidar das pestanas e intensificar o olhar? Sim com a nova Masque-Sérum Liftant, da Clarins.



O batom? Ainda mais sexy, oL’Absolu Rouge Le Bisou 1980, resultado de uma surpreendente colaboração entre a designer Olympia Le-Tan e a Lancôme.



Definir as sobrancelhas? O gesto de todos os dias, agora com um objeto três em um, o Phyto-Sourcils Design 3 Brun, da Sisley, que preenche falhas, penteia e tem uma ponta iluminadora para criar pontos de luz nos sítios certos.



A base? Textura e cobertura perfeitas com a Diorskin Forever Perfect Mousse, da Dior.

Antes de investigar as novas tendências de maquilhagem deste inverno, acrescente estas novidades à sua rotina de beleza e veja a sua pele mudar todos os dias.



