Adeus, pelo. Olá, pernas!

Todos os anos há novidade no mundo da depilação. Surgem novos produtos, novas técnicas e um sem-fim de possibilidades para erradicar o pelo do corpo. Encontrar a solução mais adequada nem sempre é fácil: ao tempo e ao dinheiro que despendemos, somam-se as especificidades de cada pele e de cada corpo, que limitam as escolhas. Apesar de a forma como fazemos a depilação se ter revolucionado nos últimos tempos, 57% das mulheres admitem que esta ainda faz parte da rotina diária.





O conforto da depilação em casa



Acordar de sobressalto para uma reunião importante, receber um convite irresistível ou ser presenteado com uma folga inesperada a pedir uma ida à piscina. A somar ao clássico "tanta roupa e nada para vestir", há uma outra questão importante que ninguém foca: a depilação que cada vestuário pede.

Se no verão tentamos andar com o corpo totalmente livre de pelos, com o tempo a arrefecer, as pernas tapadas e as mangas compridas nos braços, acabamos por relegar para segundo plano a preocupação de ter a depilação perfeita.

Procurar a lâmina é o primeiro instinto de muitas mulheres, que correm contra o tempo entre o trabalho, a família e a vida social fora do escritório. É obviamente uma solução rápida e eficaz, mas tal como aquele último gin que bebemos na noite anterior, não é boa ideia no dia seguinte. Não é só o pelo a ressentir-se: a pele também. Quando usada recorrentemente, os poros começam a aumentar e a pele torna-se irregular, mais seca e áspera ao toque.





Não corte amanhã o que pode eliminar hoje





A solução passa assim por eliminar o pelo pela raiz. As vantagens da cera ou da máquina de arranque, além da durabilidade, incluem o enfraquecimento do pelo e a menor agressividade para a pele, se bem hidratada entre depilações.

Mas o enfraquecimento do pelo não implica necessariamente a diminuição do número, e esta depilação também comporta riscos. No que toca à cera, há mulheres que simplesmente fazem alergia ou que têm uma pele demasiado sensível, o que pode causar derrames. Além de dolorosa, a longo prazo a pele também começa a ressentir, principalmente em zonas mais sensíveis, uma vez que a força do arranque da cera também puxa a pele, forçando-a a expandir, o que pode resultar na sua flacidez.

Já com a máquina, os benefícios são idênticos aos da cera, a somar o conforto de fazer a depilação de forma limpa em casa e de podermos pegar na máquina sempre que necessário. Mas o arranque pode também incitar alguns problemas, nomeadamente pelos encravados ou – em zonas mais sensíveis e de pelo mais grosso, como as virilhas – pele queimada devido à fricção repetida da máquina nessa zona.

Estas soluções caracterizam-se pelo baixo custo e resultados imediatos, o que para muitas mulheres podem representar os únicos fatores em consideração.

Contudo, nos últimos anos surgiu um novo recurso para quem tem a certeza de que não quer mais pelo na sua vida. A depilação de luz pulsada ganhou, entre o ceticismo e a curiosidade, o seu lugar no top de escolhas de depilação, apesar de os custos elevados afastarem muitas mulheres. Mas… e se pudesse ter todas as vantagens da depilação de luz pulsada no conforto de sua casa?





Seja a sua própria profissional de depilação



As vantagens da depilação IPL são amplamente conhecidas e os resultados, vantajosos para as mulheres que a escolham. A técnica consiste em enviar impulsos de luz para a raiz do pelo, o que, com uma utilização regular, impede o seu crescimento. Isto traduz-se numa redução drástica do número de pelos, o que permite uma depilação sempre duradoura. A manutenção é simples e implica apenas a eliminação de alguns pelos por sessão, ao contrário de outras técnicas.

A Philips percebeu a importância que uma depilação de longa duração tem para as mulheres e tem desenvolvido, nos últimos anos, a aplicação da IPL em máquinas que podem ser usadas em casa, reduzindo os custos e os incómodos das sessões marcadas nos estabelecimentos de cuidados de beleza. Depois de várias versões, todas equipadas com os sistemas mais avançados, a preocupação passou a ser o conforto da depilação em todas as zonas desejáveis.









Surge assim a nova Philips Lumea Prestige, uma máquina cuja novidade são as duas cabeças amovíveis, desenhadas especialmente para as curvas do corpo, cada uma destinada a uma zona:

– Facial: desenhada especificamente para o rosto, nomeadamente buço, queixo e maxilar, com um filtro de luz adicional integrado, para proteger a pele mais sensível e para um resultado mais eficaz;

– Corpo: o novo acessório destinado a zonas maiores do corpo, como pernas, abdómen ou braços, contém uma cabeça maior do que as versões anteriores, permitindo um tratamento mais rápido. Além disso, o seu desenho curvo garante um contacto mais eficaz entre a IPL e a pele, o que não só reduz o tempo de utilização como aumenta os resultados obtidos e a durabilidade.