A peça denim obrigatória no armário desta temporada

Por Máxima, 10:46

Nunca esteve fora de moda, mas há muito que não era vista de forma tão cool como agora. A ganga conquistou um lugar cativo no street style, foi "adotada" pela alta-costura e, por incrível que pareça, chega-nos novamente na versão double denim (sim,ao mais puro estilo Britney Spears e Justin Timberlake nos American Music Awards de 2001. Agora pelas mãos de Zoë Kravitz, Kendall Jenner e Rihanna).

Há várias formas audazes de a usar (e abusar), e uma das mais icásticas é através do blusão de ganga – capital do armário masculino que, tal como muitos outros staples, rompeu fronteiras para consagrar um espaço no guarda-roupa de muitas mulheres.

Há poucas coisas que melhoram com a idade. O vinho. O queijo. A Beyoncé talvez entre nesta lista… A par dos denim jackets, que inquestionavelmente estão entre as substâncias que fogem à tendência geral.São um básico, que, tal como todos os outros, se consideram imutáveis. Permanecem consistentes ano após ano. Perfilham a personalidade de quem os usa e crescem com essas mesmas individualidades. Contam histórias. E ninguém lhes resiste. Especialmente se falamos de um clássico de culto como o Trucker Jacket Type III da Levi’s®.

Nasceu como "blouse" – a palavra francesa para camisa –, com três pregas na frente em cada um dos lados separados por botões centrais, rebites nos bolsos frontais e nas aberturas dos punhos e presilhas na base das costas para um melhor ajuste ao corpo. Ao longo do tempo, apresentou-se em três estilos: Type I, Type II e Type III. O mais popular, o Type III – originalmente denominado 70505 –, foi introduzido há 50 anos. É facilmente identificado como a mais icónica peça de moda americana, o design mais reconhecido entre todos os denim jackets e a representação da voz da juventude, do estilo autêntico e da autoexpressão que tanto tem marcado a cultura Levi’s®. E que ainda hoje mantém.

Começou por representar a revolução e a tradição da classe trabalhadora americana, mas depressa se tornou um símbolo da cultura contemporânea – criado numa perfeita conjunção da energia do movimento de uma nova juventude, da explosão do rock ‘n’ roll e do amplexo da moda como rebelião – numa combinação única celebrada durante um verão fatídico em São Francisco: Summer of Love (1967).





Agora, como é que se comemora um marco do mais cool Trucker Jacket que existe?





Em honra do 50.º aniversário da lendária criação, e para celebrar o espírito Do It Yourself que tanto contribuiu para o sucesso desta peça icónica no último meio século, a Levi’s® escolheu um conjunto de personalidades emblemáticas e criativos de todo o mundo para partilharem as suas histórias e personalizarem os seus próprios Levi's® Trucker Jackets Type III.

De artistas como Chance the Rapper, Oh Hyuk e CL, para modelos como Irene Kim, Karlie Kloss e Romee Strijd, a designers como Samuel Ross (A-COLD-WALL*) e Virgil Abloh, uma variedade de grandes nomes sobrepôs uma visão única a esta peça histórica. Confira os designs de alguns dos participantes mais cool desta campanha na galeria em cima.



As celebrações estenderam-se ainda a Berlim, com a inauguração de uma exposição temporária composta por fotografias que homenageiam o blusão de ganga mais conhecido da história. Além de alguns Trucker Type III customizados pelos grandes nomes da atualidade para a celebração em Los Angeles, estiveram expostos os exemplares criados por uma nova geração de criativos e membros da cultura indie europeia.



Entre as customizações está a da squad Portuguesa. O grupo formado pela ilustradora e precursora da street art feminina portuguesa Tamara Alves, pelo aclamado designer de moda nacional Patrick de Pádua, pela jovem fotógrafa de moda Maria Rita Rodrigues e pelo talentoso bailarino André Cabral criou o Trucker-Capote - uma nova versão do Trucker Jacket Type III inspirada no Capote Alentejano (na galeria).

Para que este pedaço de história vintage faça também parte do seu guarda-roupa, descubra a coleção de Levi's® Truckers Type III em diversas cores e acabamentos: para homem e para mulher.