Quando entro na escola na Avenida de Ceuta, ainda questiono o João se em vez de ir correr agora o devo fazer à tarde. "Porquê?", questiona? "Parece que vai chover", respondo. Ele olha para o telefone e diz-me: "Só estão 58% de probabilidade de chuva e há malta que vai correr... Mas se não quiseres..." Claro que tenho de ir, não vou ser menos ‘atleta’ do que os outros, penso. Apesar de correr mais devagar, quando chego aos 15 minutos começa a chover à séria e a trovejar. Dado que estou na beira-rio e completamente desprotegida de raios (e coriscos), dou meia volta e regresso à base. Está cumprida a meia hora de corrida com que começa o treino da manhã, normalmente faço pouco mais de 5 km, hoje foram apenas 4,7 km porque vim devagar, mas o importante é a corrida. Feito.





No treino tenho novamente o meu ‘padrinho’ Rui Botelho. Ele está empenhado em ensinar-me o essencial: ‘baixa a cabeça para quando recebes um golpe, o pescoço te proteger’, ‘agarra bem a perna’, ‘quando deres um circular regressa à posição de apoio’, ‘quando caíres, levanta-te logo’. "Bora Rita, dá tudo, tudo. Descansas quando tocar." Mesmo estando no limite das minhas forças, faço o melhor e tento manter a mentalidade combativa.





Por incrível que pareça, o treino da tarde corre-me bem, apesar de continuar cansada, estou com energia renovada a pensar que é o último de Muay Thai da semana. À noite janto as recomendações do plano – hidratos de carbono e proteína. O aumento de hidratos na minha alimentação está diretamente relacionado com a intensidade do treino, mas ainda assim sinto que são imensos. Espero não engordar!