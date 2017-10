Mais de um quarto das crianças portuguesas em idade escolar têm peso a mais e 12,7% são obesas, segundo revela o inquérito realizado pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI).

O inquérito foi feito junto de 17.698 crianças e decorreu ao longo do ano letivo de 2016/2017. As crianças inquiridas têm entre os 2 e os 10 anos e responderam a um primeiro inquérito, no início do projeto Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável, e voltaram a ser ouvidas 12 semanas depois.

Segundo conclui o inquérito, 28,5% das crianças inquiridas na fase inicial do projeto tinham excesso de peso, sendo que a maior percentagem de excesso de peso é relativa aos Açores (36,6%). O estudo revelou também que 12,7% das crianças são obesas e o valor mais elevado foi na Madeira (18,4%). Doze semanas depois, os investigadores voltaram a inquirir as crianças e os resultados foram satisfatórios, sendo que a percentagem de crianças com obesidade foi reduzida para 11,3%.