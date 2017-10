Acredita e Conseguirás é o nome do retiro focado em fitness que acontece no Six Senses Douro Valley já na próxima semana. Entre os dias 22 e 29 de outubro, aqueles que aderirem vão ter a oportunidade de participar em workshops, conversar sobre nutrição e treinar com Josh Salzmann, o especialista em fitness que já trabalhou com Angelina Jolie e Scarlett Johansson.





O valor do programa, que inclui transfers do aeroporto, pensão completa, o alojamento de 4 noites, lanches e todas as aulas e palestras no programa, é de €2.555 para uma pessoa e de €3.644 para duas. Os participantes terão ainda um desconto de 30% em tratamentos de spa.





O objetivo desta iniciativa é mostrar que um corpo e mente saudáveis dependem de uma mudança de estilo de vida sustentada por uma mentalidade positiva. Os treinos e as conversas programados para o retiro vão servir para aconselhar e orientar todos os participantes de forma a atingirem essas metas.