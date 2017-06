Por Máxima, 17:40

Fruta

A fruta é o alimento ideal para levar para a praia. Opte por fazer umas espetadas - uma alternativa prática em que poderá mergulhar em polpa de açaí. No caso de optar pelas frutas da época (cerejas, morangos, mirtilos, abacaxi, pêssegos, melão, melancia, etc), não se esqueça de as acondicionar em caixas térmicas.

Frutos secos e desidratados

A fruta desidratada ou os frutos secos também podem fazer parte da sua marmita de praia, pois são alimentos nutritivos e energéticos. Para petiscar com os amigos e com a família, opte por sementes de girassol, amêndoas, avelãs, nozes e pinhões, por exemplo. As maçãs, as ameixas, as bananas, o abacaxi e os morangos ficam deliciosos quantos são desidratados.

Vegetais

Pode não parecer uma opção óbvia, mas a verdade é que os vegetais podem ser um snack delicioso para um dia na praia. Corte os legumes em tiras finas (cenoura, pepino, aipo) e prepare vários dips de acompanhamento (guacamole e humus, por exemplo). Os miúdos (e graúdos) vão adorar.

Wraps e sandwiches

Nas sandwiches, evite pão com gordura (pão de leite, pão de forma) e os recheios passíveis de se deteriorarem (maionese, molho de iogurte, fiambre). Opte pelo pão de sementes, alfarroba ou aveia, por exemplo, e adicione os seus recheios favoritos. Os wraps são uma opção versátil e saborosa. Carnes brancas, vegetais, fruta e queijos são alguns alimentos que poderá acrescentar às tortilhas (integrais de preferência).

Saladas de frasco

As saladas podem ser uma refeição, mas também podem servir de snack se optar pelos ingredientes certos e em poucas quantidades. Nas saladas de frasco poderá juntar os seus ingredientes favoritos, dando prioridade às gorduras insaturadas (azeite, abacate, frutos gordos) e às fontes de vitaminas e minerais (hortícolas, ervas aromáticas, frutas secas). Experimente uma salada de quinoa, tomate cherry e rúcula. E não tempere as saladas em casa.

Barras de cereais caseiras

Esqueça as barrinhas de cereais do supermercado (pelo menos a maioria)! Isto porque o açúcar predomina neste tipo de produtos "camuflados". Uma das receitas mais rica em proteínas inclui ingredientes como a banana, o chocolate negro (70%> cacau) e a aveia. Basta juntar tudo, dar a forma que pretender ao preparado e levar ao forno. Finalize com um fio de manteiga de amendoim. Fácil!

Águas aromatizadas

E porque a hidratação é um fator essencial nos dias de mais calor, não nos podemos esquecer dos líquidos. Se é daquelas pessoas que não consegue ingerir a quantidade de água diária recomendada, opte por soluções criativas, saborosas e pouco calóricas. Para aromatizar a sua água poderá juntar frutos vermelhos, fruta variada, como o ananás ou a maçã, podendo até aromatizá-la com hortelã ou canela.

Sumos naturais

Os sumos naturais são sempre uma boa opção para a praia, devendo procurar refrigerá-los da melhor forma, de modo a não se perderem nutrientes. No que toca aos sumos naturais, a escolha é quase infinita: abacaxi com hortelã, frutos vermelhos, limonadas, smoothies, etc. Transporte os seus sumos preferencialmente em frascos de vidro.