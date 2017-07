Um novo estudo liderado por Tomás Cabeza de Baca, investigador da Universidade da Califórnia, em São Francisco, vem provar que ter sexo regularmente pode reduzir o risco de desenvolver doenças degenerativas e de morte prematura. A investigação comparou o comprimento do telomere (ou seja, da região de ADN repetitivo na extremidade de um cromossoma, que protege a sua extremidade da deterioração) em 129 mulheres em relações estáveis para compreender e analisar o processo de envelhecimento – isto porque os telomeres são um dos mais fiáveis indicadores de saúde, uma vez que se tornam mais curtos quando envelhecemos.



O estudo também analisou os níveis de satisfação das mulheres, os seus níveis de stress e os picos emocionais relacionados com as suas relações no decorrer da semana (conflitos com os namorados ou maridos, intimidade, entre outros). Embora não existisse nenhuma relação entre o comprimento dos telomeres e o nível de satisfação das mulheres que participaram no estudo, os investigadores chegaram à conclusão de que as mulheres que diziam ter relações sexuais pelo menos uma vez por semana também apresentavam telomeres substancialmente maiores.