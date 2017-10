O que significa viver bem? Foi essa a pergunta de partida para o novo estudo conduzido por um grupo de investigadores da Oxford Economics and the National Centre for Social Research. Mais de oito mil cidadãos britânicos participaram neste inquérito de 60 perguntas que visava perceber, entre os oito pilares principais, qual é, afinal, a receita da felicidade. As perguntas tinham, então, como base a qualidade do sono, a vida sexual, o trabalho, a saúde dos parentes próximos, a interação com os vizinhos, as ligações pessoais, a presença de crianças em casa e o status do relacionamento.

Os investigadores perceberam que dois fatores sobressaíam no meio de toda a lista. O sono e o sexo – são eles que têm mais impacto na nossa felicidade.

A qualidade do sono mereceu o pódio, o que é considerado essencial para a qualidade de vida. Já o sexo mereceu o segundo lugar, uma vez que as pessoas que mostraram mais satisfação sexual tinham também vidas mais felizes. No entanto, os investigadores frisam que a questão não é a quantidade, mas sim a satisfação que cada indivíduo sente. Por isso, o segredo está em passar mais tempo na cama.

Alguns fatores são difíceis de mudar, como a saúde nos parentes próximos que não depende de nós. No entanto, para aumentar os nossos níveis de felicidade podemos começar por pequenas coisas. Segundo explicam os investigadores, devemos então começar por algumas coisas fáceis "como passar mais tempo ao ar livre ou fazer mais refeições com os amigos e família".