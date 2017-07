Adrian Owen, neurologista do Instituto do Cérebro e da Mente da Universidade do Ontário Ocidental (no Canadá), elaborou, à escala global, um estudo sobre as consequências da privação de sono no nosso cérebro. Depressão, obesidade e diabetes são alguns dos problemas já conhecidos, mas será que sabemos mesmo, ao pormenor, o que acontece à nossa capacidade cognitiva, memória e capacidade de concentração quando não dormimos o suficiente? O estudo decorre online, dura de 30 a 40 minutos e está aberto a todas as pessoas, já que é mundial.

O ensaio está dividido por três fases e tem a duração de três dias. Primeiro, são averiguados detalhes sobre o participante, desde a sua vida pessoal até questões relacionadas com os seus hábitos de sono. Depois de preenchidos os dados do sono referentes à sua noite de sono anterior, iniciam-se os testes que consistem em 12 jogos, entre eles sequências numéricas ou ordenação de itens. O único possível inconveniente? No segundo dia de testes, é pedido ao participante que altere a sua rotina normal de sono. No fim, cada participante pode aceder à sua pontuação, ficando a conhecer o desempenho do seu cérebro.

Lançado a 27 de junho, o estudo conta já com cerca de dez mil participantes. Para fazer parte dele deverá registar-se no site da Cambridge Brain Sciences.