Só quem tem filhos sabe que o sono é das coisas mais preciosas. Horas de descanso é uma das coisas que os pais mais desejam, já que é o que mais se perde a partir do momento em que nasce o primeiro filho.

Dar de mamar a meio da noite ou levantar-se da cama às seis da manhã são cenários que fazem parte da realidade dos pais, por isso não é de estranhar que com o passar do tempo sejam cada vez menos as horas que estes conseguem passar a dormir.

Para quem for muito curioso e quiser saber exatamente o número de horas que perdeu (e talvez contar aos filhos mais tarde), foi criada uma calculadora especial online: a Lost Sleep Calculator. A ferramenta foi desenvolvida por uma empresa do Reino Unido (Hillarys).

Basta clicar aqui, indicar o número de filhos e as respetivas idades ? o resto fica por conta da calculadora. A equação feita fornece ainda o número de fraldas que já mudou aos filhos desde então, quantas histórias já lhes contou e o número de canções de embalar que já trauteou.