Por Máxima, 07:00

Ricos, mas extremamente leves e húmidos, estes cupcakes são do agrado de toda a gente.Para 12 cupcakes110 g de açúcar mascavado2 c. de sopa de xarope de milho55 g de manteiga derretida55 ml de óleo de girassol2 ovos batidos110 ml de leite1c. de chá de extrato de baunilha75 g de chocolate negro/semiamargo, derretido e arrefecido130 g de farinha com fermento20 g de cacau em pó1/2 c. de chá de bicarbonato de sódio1 pequena pitada de salaCobertura de fudge125 g de manteiga amolecida215 g de açúcar em pó125 g de chocolate negro/semiamargo, derretido e arrefecidoUm pouco de leite, se necessárioVariação de chocolate quente25 g de chocolate negro/semiamargo, partido25 g de xarope de milho25 ml de natas2 claras de ovo65 g de açúcar granulado branco1 pitada de creme de tártaro1 c. de chá de extrato de baunilhaMinimarshamallows para decorar (opcional)Forma de 12 queques forrada com forminhas de papelSaco de pasteleiro com bico de estrelaPré-aqueça o forno a 180ºC.Misture o açúcar, o xarope, a manteiga, o óleo, o leite, a baunilha e o chocolate derretido. Peneire a farinha, o cacau, o bicarbonato de sódio e o sal, e envolva até estarem completamente incorporados. Encha as formas até dois terços da altura e leve ao forno pré-aquecido durante 20 minutos, ou até um palito espetado no bolo sair limpo. Transfira os bolos para uma grelha, para arrefecerem.Para fazer a cobertura de fudge, bata a manteiga durante alguns segundos até ficar pálida e cremosa. Misture metade do açúcar em pó e bata. Acrescente o chocolate derretido e bata bem antes de adicionar o restante açúcar em pó. Bata durante cerca de um minuto, ou até a mistura ficar realmente cremosa e fofa. Se necessário, adicione um pouco de leite para uma consistência mais cremosa. Coloque num saco de pasteleiro e deite uma quantidade generosa sobre cada cupcake, que entretanto já arrefeceu.Cupcakes de chocolate quentePara fazer estes cupcakes, faça o bolo conforme indicado acima, mas adicione um recheio cremoso e uma cobertura de marshmallows em vez do fudge.Para fazer o recheio, derreta o chocolate, o xarope e as natas numa pequena caçarola, em lume brando. Mexa continuamente. Deixe arrefecer e, quando os bolos estiverem frios, corte um pequeno cone no centro com a ajuda de uma faca afiada; encha cada orifício com o recheio cremoso.Para fazer a cobertura de marshmallows, misture numa taça grande resistente ao calor, colocada sobre um tacho com água quase a ferver, todos os ingredientes menos a baunilha, até o açúcar se dissolver e as claras ficarem quentes. Retire a taça do calor e continue a mexer até obter um creme espesso e brilhante. Esta operação pode demorar alguns minutos, por isso use uma batedeira elétrica e seja paciente.Uma vez pronta a cobertura, misture a baunilha e use o saco de pasteleiro, conforme indicado acima. Se desejar, decore com pequenos marshamllows.Delícias de chocolate (Jacarandá Editora, €13,52).