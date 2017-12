Por Máxima, 07:00

Delícias de chocolate (Jacarandá Editora, €13,52)

O Kladdkaka é bolo molhado de chocolate vindo da Suécia que tem um centro cremoso e húmido. Fica delicioso servido com natas batidas.Para 6-8 pessoas2 ovos300 g de açúcar granulado branco65 g de farinha40 g de cacau em pó1 pitada de sal2 c. de chá de extrato de baunilha1 c. de sopa de rum negro115 g de manteiga derretidaGelado ou natas batidas para acompanharForma de tarte de 20 cm de diâmetro, untadaPré-aqueça o forno a 150ºC.Parta os ovos para uma taça e acrescente açúcar. Peneire os ingredientes secos e misture. Adicione o extrato de baunilha, o rum e a manteiga derretida e bata até obter uma massa homogénea.Deite a massa na forma e leve ao forno pré-aquecido durante 30-35 minutos. O bolo terá um centro muito húmido. Sirva quente com gelado ou deixe arrefecer e sirva com natas batidas.