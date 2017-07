Investigadores da Universidade da British Columbia, no Canadá, descobriram que ter mais tempo (ou neste caso comprá-lo) pode tornar-nos mais felizes. Não é nada que não soubéssemos já, é certo, só que há novas provas científicas de que o dinheiro pode comprar felicidade se o gastarmos da maneira certa.

O grupo de psicólogos responsável pelo estudo perguntou a mais de 6000 pessoas nos Estados Unidos, Canadá, Holanda e Dinamarca, incluindo a 800 milionários, sobre o dinheiro que gastaram para conseguir mais tempo, desde ter uma empregada para ajudar em casa ou pagar a alguém para resolver as tarefas que menos gosta de fazer, Os resultados mostraram que menos de um terço das pessoas faziam compras ou pagamentos que lhes permitiam ganhar mais tempo, mas que esse conjunto de pessoas se mostrava mais satisfeito com a sua vida.

O estudo, que foi conduzido por um grupo de psicólogos continuou com uma experiência de duas semanas, feita com 60 pessoas de Vancouver. No primeiro fim de semana, pediu-se aos participantes que gastassem cerca de 34 euros em coisas que lhes poupasse tempo, como contratar alguém para limpar a casa ou pagar a terceiros para resolver tarefas e recados. No fim de semana seguinte, os mesmos 34 euros foram usados para comprar bens materiais, como peças de roupa ou garrafas de vinho. O resultados mostraram que o mesmo grupo de pessoas sentiu-se muito mais satisfeita no primeiro do que no segundo.

Os resultados da investigação foram publicados na revista científica Proceedings of the National Academy os Sciences, e mostrar o quanto se pode reduzir o stress graças a partilha de responsabilidades. O estudo mostrou ainda que a satisfação conseguida através destas ‘compras de tempo’ era transversal a diferentes níveis salariais e profissões.

