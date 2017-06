Um estudo que mediu a quantidade de horas de sono e a capacidade de decisão demonstrou que quanto mais repousado o cérebro se encontra, mais adequadas são as nossas escolhas, inclusive as alimentares. Segundo o livro Regenerar, de Lourenço de Azevedo, praticante de medicina chinesa, este estudo explica que quanto menos horas dormimos mais tendência temos para escolher alimentos de maior índice calórico. Por isso, a área do cérebro responsável pela avaliação e escolha dos alimentos fica mais inativa com a privação de sono.









Relacionadas 10 alimentos que ajudam a manter o peso

O suplemento certo Por outro lado, dormir bem e as horas suficientes contribui para a regulação de hormonas como a grelina e a leptina, importantes para controlar a fome. Dormir pouco eleva os níveis de stress, logo aumenta o apetite e dificulta a queima de gordura.