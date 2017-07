Trabalhar nos meses em que o calor aperta já é tarefa complicada, especialmente quando a subida das temperaturas coincide com as férias. Dos outros, leia-se. Para quem só vai ter o merecido descanso mais para a frente no calendário ou para os (poucos) que vão passar o verão no escritório e não a banhos, manter a produtividade é um desafio difícil de vencer. A alimentação pode dar uma ajuda. Mais do que afastar o rugido do estômago, há alimentos que potenciam o funcionamento cerebral, servindo quase como um combustível capaz de alimentar os neurónios até quando estes apenas pensam em descanso, praia e esplanada. Escolhemos alguns capazes de lhe dar o impulso necessário.

Maçãs Os americanos costumam dizer que "an apple a day keeps the doctor away" (uma maçã por dia mantém o médico longe) e não é por acaso que este fruto tem direito ao seu próprio ditado popular. A ciência ajuda a explicar porquê: a maçã, e mais especificamente a sua casca, é composta por quercetina, um flavonoide com propriedades anti-inflamatórias e antivirais e com provas dadas na redução do colesterol e dos problemas de coração. A isto junta-se outra vantagem que a ciência também já confirmou: a capacidade que tem de reduzir o declínio cognitivo, ajudando o cérebro a funcionar melhor.

Vegetais de folha verde São um clássico na ementa da saúde. E aqui não há dúvidas: os vegetais de folha verde, como é o caso dos espinafres, ajudam a melhorar a memória e a tornar o cérebro mais rápido, isto para além de todas as outras vantagens que têm para o equilíbrio do corpo.

Salmão E que tal um pedaço de salmão grelhado para o almoço? Também são mais do que conhecidas as propriedades deste peixe, cada vez mais apreciado pelos portugueses. Mas a mais importante, quando está em causa a capacidade cerebral, é a sua riqueza em ácidos gordos ómega 3, que ajudam a promover a função cognitiva.

Abacate Muito se tem falado no abacate, em grande parte devido às suas propriedades e à gordura que o compõe, considerada amiga do organismo. De acordo com um estudo publicado na revista científica Diabetes, o abacate tem também benefícios para a capacidade cerebral. E receitas em que este é o protagonista não faltam.

Óleo de coco É verdade que não há aqui (como em tantas outras coisas) um consenso: há quem diga que faz bem; há quem diga que nem por isso. Mas independentemente de algumas teorias, não há dúvidas que é uma fonte de energia para o cérebro.