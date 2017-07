Headspace

"É uma app que nos ensina a meditar, o que é genial." Quem o diz é a atriz Emma Watson e os milhares de downloads diários da Headspace concordam. Já os testemunhos no site desta app explicam porque nos devemos converter à meditação agora: contribui para a redução imediata dos níveis de stress e ansiedade, ajuda-nos a trabalhar de forma mais focada e com maior criatividade e ainda acaba com as insónias e com os sugar cravings.





Além de ter uma lista com mais de 40 temas para nos ajudar a adormecer mais facilmente e a dormir tranquilamente, esta aplicação também monitoriza o sono e permite escrever um diário sobre os sonhos, que é depois analisado por psicólogos para que seja possível criar um padrão. A app foi lançada em 2012 e já conta com mais de meio milhão de downloads em todo o mundo, o que tem contribuído para novas conclusões sobre o funcionamento do cérebro humano enquanto dormimos. "Os nossos estudos permitiram-nos descobrir que o que sonhamos é em grande parte influenciado pela música que ouvimos ao adormecer", explica Richard Wiseman, cofundador da Dream: On.





MindShift

Recomendada por psicólogos de todo o mundo, que a têm aconselhado a adolescentes e jovens adultos, a MindShift ajuda a criar mecanismos para lidar com a ansiedade e outros problemas associados, como os ataques de pânico, a preocupação excessiva e o perfecionismo ou a fobia social. Além de um guia que explica o que fazer no caso de uma crise de ansiedade, a MindShift tem todo um conjunto de ferramentas que ensinam a ultrapassá-la.





Expereal

As emoções levam-nos a confundir as nossas próprias memórias, que fantasiamos. Esta app faz o registo do que sentimos, quando sentimos – deixa-nos classificar os nossos dias numericamente, acrescentar fotografias e falar dos sítios onde estivemos e das pessoas com quem gostámos (ou não) de estar. Jonathan Cohen, o norte-americano que fundou a Expereal, descreve-a como uma ótima ferramenta de análise pessoal. "Permite sabermos que tendências emocionais é que a nossa vida segue, criar padrões e ensina-nos a lidar com situações difíceis que se repetiram no passado", explica Cohen.