A investigação foi realizada através da análise de questionários colocados a duas mil pessoas, nos Estado Unidos e na Europa. As primeiras conclusões revelam que, em média, os norte-americanos têm sete parceiros sexuais durante toda a sua vida, enquanto os europeus têm seis.

Através deste estudo foi também possível analisar outras tendências, que se prendem essencialmente com outras questões sociais e culturais: os homens tendem a exagerar no número de parceiras e que as mulheres, pelo contrário, diminuem a lista.

Curiosamente, segundo a percepção dos questionados a média ideal de parceiros sexuais varia muito, principalmente entre países. Para os norte-americanos, dois parceiros é demasiado pouco, sete é ideal e quinze já são demasiados. Já para os portugueses, franceses, espanhóis e belgas, dez é o número ideal.