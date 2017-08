Já há muito que o pólen é vendido em ervanárias, mas só agora este alimento conseguiu captar as atenções do mundo. O pólen é um suplemento natural obtido a partir das abelhas, que o recolhem das plantas, sendo que o seu poder está, principalmente, nas suas propriedades reconstitutivas, que o tornam o complemento perfeito para introduzir no pequeno-almoço.

É precisamente devido aos seus benefícios revitalizantes que o pólen é indicado para muitos desportistas, em casos de anemia, stress e nervosismo, recomendado a quem tem profissões de grande exigência intelectual. É também importante ingeri-lo por altura da primavera, para ajudar a combater as alergias típicas da época, e na transição do outono para o inverno.

O pólen é bastante rico em aminoácidos, carboidratos, antioxidantes e enzimas digestivas. Durante o verão, ajuda a conseguir uma pele mais iluminada e saudável e a desintoxicar o organismo. Trata-se de um pequeno tesouro alimentar, capaz de ajudar a reforçar a alimentação e a saúde.

Recomenda-se que seja ingerido de manhã (uma colher é suficiente, para as crianças meia), preferencialmente hidratado, para que seja mais fácil digeri-lo. Podemos tomá-lo misturado com outros alimentos, como por exemplo com um iogurte, uma panqueca ou em smoothies naturais.

Na fotogaleria acima, destacamos os seus principais benefícios!

- Reforça o sistema imunológico

- Aumenta a hemoglobina

- É composto por aminoácidos essenciais, vitaminas e minerais

- Tem um enorme poder antioxidante

- O facto de ser rico em betacarotenos faz com que melhore o aspeto da nossa pele

- Contém grandes quantidades de enzimas digestivas

- Combate o cansaço e proporciona mais energia

- Ajuda a combater carências alimentares

- Facilita a digestão