Em entrevista à Goop, o site de saúde da Condé Nast fundado por Gwyneth Paltrow, a health coach preferida de Hollywood revelou o plano que recomenda aos clientes que, antes de algum acontecimento especial, têm de ficar em forma em pouco tempo. "É possível perder seis quilos em quatro semanas, mas seguir este plano exige uma enorme força de vontade, física, mental e emocional", diz Tracy Anderson. "Mas, mesmo que custe ao início, acaba por ser menos stressante do que viver com excesso de peso", garante.

O plano alimentar de Tracy Anderson apresenta várias opções para as três refeições principais do dia. Para o pequeno-almoço sugere dois ovos escalfados temperados com sal marinho e acompanhados por couve salteada e tomate cherry temperado com vinagre de vinho; uma outra opção é um copo cheio de frutos vermelhos, como os mirtilos, as amoras e as framboesas.

Ao almoço Anderson recomenda uma salada com alface, espinafres, cebolinho, brócolos crus, pepino, cebola amarela e sauerkraut (uma espécie de couve em conserva, semelhante aos pickles), vinagre de arroz e amêndoas. Para acompanhar, peito de frango salteado com alho. A opção? Tacos feitos com tortilhas sem glúten, recheados com atum (em água, sempre), queijo mozarela, tomate, cebola, coentros e sal marinho.

Ao jantar pode optar por qualquer tipo de peixe (desde o bacalhau ao salmão ou truta) ou peito de frango, grelhados ou cozidos ao vapor; como acompanhamento Anderson sugere brócolos ou curgetes ao vapor ou salteados, salada de tomate cereja com cebola.

Se tiver fome entre as refeições, a guru assegura que meia barra de chocolate preto não vai estragar a dieta – apesar de dizer que (naturalmente) os resultados vão ser melhores se conseguir passar alguns dias longe deste snack. Outras recomendações? Beber muita água, escolher alimentos orgânicos sempre que possível e preferir o chá ao café. Anderson também permite um a dois copos de vinho por dia - preferencialmente um copo de vinho branco gelado que, segundo a especialista, nos ajuda a controlar a gula.

Relativamente ao exercício físico, Tracy Anderson diz que é preciso treinar (e a sério, ou seja, suar) durante uma hora, todos os dias. Pode escolher entre fazer uma aula no ginásio ou correr na rua, por exemplo.

O último segredo da expert? Pesarmo-nos na mesma balança todos os dias de manhã, para controlar o peso que estamos a perder. Segundo Anderson é normal perder mais peso na primeira semana e depois só voltar a perder novamente nas duas últimas. E é fundamental ouvir sempre as necessidades do nosso corpo – se o organismo nos diz que precisa de um dia de folga da dieta, não devemos massacrá-lo; mais vale fazer batota e voltar ao regime na refeição seguinte.