Numa casa de campo

Porquê? Permite fugir à rotina e oferece um cenário ultrarromântico, onde terá a oportunidade de contactar de perto com a natureza.

Experimente: Use roupa leve e experimente não vestir roupa interior. Aproveitem para passear pelo campo, observar as estrelas, fazer um piquenique ou tomar banho numa lagoa ou no rio... Absorvam o silêncio e deixem-se levar pela energia da natureza.

Num chuveiro ao ar livre

Porquê? O contacto com a água corrente ao ar livre pode ser muito excitante para o casal. No entanto, tente escolher um chuveiro dentro de um espaço privado. Fazê-lo num sítio público pode ser atrativo, mas muito perigoso.

Experimente:Surpreenda-o e convide-o a sair das "quatro paredes" para um banho a dois ao ar livre, idealmente depois de um dia de praia ou de um dia quente.

Nas dunas

Porquê? Fazer sexo num cenário erótico como este alia o romantismo à aventura, proporcionando uma experiência especial ao casal.

Experimente: Escolher o momento ideal. Neste caso, o final de tarde, longe dos olhares "dos outros", é a altura do dia mais indicada.

Numa rede

Porquê? É um lugar para o qual é preciso alguma destreza física, mas pode potenciar uma proximidade física com o outro muito interessante.

Experimente: Deitar-se sobre a rede enquanto degusta um bom vinho debaixo das estrelas. Todos estes fatores aumentam o romantismo e convidam ao amor.

Num veleiro

Porquê? Pode ser uma experiência muito interessante para o casal, pela liberdade que confere e pela privacidade de estar "no meio do mar".

Experimente: Caso sejam os únicos a bordo, aproveitem para ter uma postura mais naturalista e viajem sem roupa.

Num rooftop

Porquê? O topo de um edifício dá-nos a perceção de que conseguirmos ver sem sermos vistos. Poderá ser muito excitante, especialmente para quem gosta de algumas práticas mais exibicionistas.

Experimente: Aproveitem o momento para algo mais rápido e intenso, como se estivessem "em fuga".



Por Sofia Santos Cardoso com Vânia Beliz