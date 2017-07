Quando os elos entre avós e netos são fortes, a relação pode ser benéfica para a saúde, o bem-estar e o desenvolvimento de ambos. Quem o aponta são vários estudos que têm vindo a ser divulgados nos últimos anos, essenciais para contrariar uma sociedade que nem sempre tem sabido valorizar os mais velhos.

A mais recente investigação é da Universidade da Califórnia e indica que passar muito tempo com os avós ajuda-os a viver mais. Segundo os investigadores, a solidão leva a uma morte prematura, daí que o facto de estarem mais tempo acompanhados pelos netos lhes dê mais anos de vida. O estudo decorreu durante seis anos e foram analisados 1600 adultos com idade média de 71 anos. Cerca de 23% dos participantes solitários, sem família próxima, morreram durante esse tempo, ao contrário de apenas 14% que tiveram companhia.

Mas, afinal, os benefícios são muitos:

Menor risco de depressão para avós e netos

Uma relação próxima entre avós e netos está associada a menor risco de depressão para ambos. De forma geral, a saúde psicológica de avós e netos é melhor quanto mais apoio emocional recebem uns dos outros; é fundamental que os avós continuem a sentir-se úteis e capazes de retribuir a ajuda.

Sentir-se saudável

Os avós que não cuidam dos netos têm maior probabilidade de dizer que têm pouca saúde do que aqueles que costumam cuidar dos netos, seja de forma intensiva ou não. Acompanhar os mais novos pode ser exigente, do ponto de vista físico e emocional, mas também pode ser recompensador porque permite que avós e netos criem uma relação mais próxima.

Problemas de comportamento atenuados

As crianças que contam com um grande envolvimento dos avós na sua vida têm menos problemas emocionais e comportamentais. A confirmação chegou depois de uma investigação da Universidade de Oxford, que envolveu mais de 1500 crianças do Reino Unido. O envolvimento dos avós ajuda a atenuar dificuldades em todos os tipos de famílias, mas particularmente quando os netos são adolescentes e se têm pais divorciados ou separados.

Maior agilidade cognitiva

Cuidar dos netos uma vez por semana está associado a um melhor desempenho cognitivo comparando com quem não cuida ou não tem netos. Por norma, as crianças ‘obrigam’ os mais velhos a exercitarem mais a memória.

Aprendizagem mútua

Os avós são um meio multidimensional para a aprendizagem das crianças, até pela gigantesca experiência que a idade lhes traz. Há sempre muita coisa a aprender com eles e o contrário também. As crianças transmitem todo um mundo novo e às vezes desconhecido aos avós.

Aprendizagem única

A relação que as crianças estabelecem com os avós favorece a aprendizagem diferente da que recebem dos pais, dos amigos e da escola. É um contexto distinto, que as incentiva a explorar e a correr riscos. E este apoio contínuo e individualizado tende a ser bastante valioso, sobretudo numa era em que os pais estão cada vez menos disponíveis e em que o ensino escolar é muito focado em abordagens coletivas.