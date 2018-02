Há poucas coisas mais irritantes do que passar a noite a rebolar na almofada enquanto procura o sono que tarda em chegar. Sabia que o problema pode estar no seu jantar? "É o que mais se aproxima da hora de dormir. Os outros alimentos do dia já foram eliminados na sua maioria no momento de ir para a cama", afirma o nutricionista Raphaël Gruman, em entrevista à revista francesa Madame Figaro.