Todos os anos, a ONG norte-americana Environmental Working Group publica uma lista dos alimentos com mais concentração de resíduos de pesticidas. A base de dados utilizada para este estudo é a do Department of Agriculture and Food and Drug Administration dos Estados Unidos.

No topo desta lista, este ano, estão os morangos, nos quais foram detetados 20 pesticidas diferentes. Os espinafres, os pêssegos, as cerejas e as maçãs são outros dos bens alimentares potencialmente infetados. Mais de 98 por cento das amostras feitas a estes produtos foram positivas à presença de pelo menos um pesticida.

Ao todo foram analisados 48 frutos e legumes. Na fotogaleria acima, mostramos-lhe os 12 alimentos referenciados no topo da lista, mas para ver a lista completa clique aqui.





Esta é a mesma organização que, recentemente, estudou 2400 ingredientes utilizados na cosmética para investigar quais os seus perigos para a saúde e em que produtos estão mais presentes.