An apple a day, keeps the doctor away. Certamente já todos ouvimos esta frase ou outras que refletem os benefícios da maçã na alimentação. Este fruto, além de desintoxicante, é também considerado por muitos médicos e nutricionistas como o melhor alimento para comer antes de praticar exercício. A maçã é responsável por ativar o nosso metabolismo e ainda nos dá mais energia.

A maçã é um fruto pouco calórico (cada 100 gramas contêm cerca de 50 calorias) e é rica em vitaminas e minerais que ajudam a repor os níveis de água que perdemos pela transpiração durante o treino. Além disso, tem açúcares saudáveis, que juntamente com as endorfinas produzidas durante a prática de exercício, estimula uma dose extra de energia e positividade que dura todo o dia.

A maçã tem muitas propriedades benéficas para o nosso organismo e até os seus derivados são utilizados com diferentes propósitos. O vinagre de maçã é um deles e já existem várias celebridades, como Miranda Kerr e Jennifer Aniston, que o utilizam para acelerar o metabolismo.

Christina Niederkofler, autora do livro Maçãs, uvas, castanha, explica à Vogue espanhola que a maçã é um remédio dietético com grande influência em todos os órgãos do nosso corpo. A autora revela ainda a sua receita pessoal: juntar um copo de água quente, uma colher de mel e duas de vinagre de maçã. Beba logo de manhã, em jejum, e mais três vezes ao dia. Fica com mais energia, o metabolismo fica mais rápido e o corpo fica desintoxicado.