A ex-atriz da série Suits tem cuidado com a alimentação durante a semana, apostando em vegetais frescos, proteínas, em especial peixe, e gorduras saudáveis. No entanto, ao fim de semana, aproveita para ceder a alguns caprichos. "Penso que ao se proibir de algo, a única coisa que vai acontecer é que vai desejá-la ainda mais, então acho que deve encontrar o equilíbrio, adoro hambúrgueres e batatas fritas, comida italiana e mexicana", explica à página MindBodyGreen. Além disso, Meghan Markle não bebe café, apostando em bebidas verdes ou kombucha, uma bebida feita a partir da fermentação do chá.