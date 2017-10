Ontem, o MAAT abriu portas para um pequeno preview do que vai ser o Wanderlust 108, o festival internacional de bem-estar que acontece pela primeira vez em Lisboa (e segunda na Europa, depois de Londres). O Wanderlust está a ser produzido pela Soma, é patrocinado pela Adidas e une a corrida à meditação e ao yoga, no que chama de triatlo mindful. "A ideia inicial seria focarmo-nos na meditação e no yoga, como acontece internacionalmente, mas a comunidade ligada à prática da corrida é maior e, nesse sentido, pensámos que seria interessante aproveitar a oportunidade de conseguir chegar a mais pessoas e levá-las a experimentar yoga e meditação", explica Nuno Carvalho, CEO da Soma, em entrevista à Máxima.

O festival tem início previsto para as 8 horas do dia 8 de outubro, um domingo, no campus da Fundação EDP (onde agora está o MAAT), em Belém. A primeira parte do triatlo começa com uma corrida (ou caminhada, se preferir) entre as 9 e as 10h30. Às 10h45 começa uma aula de yoga, com Jean-Pierre de Oliveira e Filipa Veiga. Depois, e para terminar, trinta minutos de meditação com a orientação de Rute Caldeira.

"Sempre tive uma enorme curiosidade em relação ao Wanderlust quando vivia em Bali e via imagens do festival a acontecer pelo mundo. É maravilhoso ter sido convidada para ser uma das representantes. Quero ajudar a mostrar que o yoga pode ser feito por qualquer pessoa, de qualquer idade, em diferentes ritmos. É terapêutico e, por isso mesmo, é para todos", assegura Filipa Veiga, professora de yoga.

Além das atividades no programa, o Wanderlust vai criar um palco para deixar espreitar as mais diferentes (em todos os sentidos) variantes de yoga, num convite aberto à experimentação. No festival, vamos poder descobrir workshops sobre alimentação saudável, cortesia da nutricionista Ana Bravo e do chef Nuno Queiroz Ribeiro. Há um segundo palco com conversas e palestras sobre alimentação, desporto e saúde e, no Kula Market, virado para fora do museu, ou seja, aberto ao público (mesmo fora do Wanderlust), podemos encontrar produtos e marcas ligadas ao conceito de wellness e bem-estar. É um mundo a descobrir, mas quer levar-nos a olhar para dentro, a repensar a nossa vida e, acima de tudo, a aprender (com os melhores) o que podemos fazer para a melhorar – tudo com leveza e sentido de humor.

Os bilhetes para o festival ainda estão disponíveis, a partir de 20 euros na Ticket Line, nas lojas Worten e Fnac, no El Corte Inglés e na A.B.E.P.