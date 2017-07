É certo que só quem é mãe sabe exatamente o trabalho que esse papel implica, mas também é verdade que na era de Internet tornou-se muito mais fácil julgar. Foi por causa disto que uma mãe do Kansas, nos Estados Unidos, resolveu desabafar nas redes sociais, nunca pensando que esse post de Facebook viesse a ter tanto sucesso um pouco por todo o mundo, como está a ter.

Karen Johnson escreveu um longo texto na sua página de Facebook The 21st Century SAHM, chamando a atenção para que as pessoas no geral, principalmente outras mães, deixem de criticar a vida alheia. No texto, esta mãe descreve uma lista de opções de vida ( no que toca a religião, sexualidade, dieta, carreira, televisão, amamentar…) que muitas vezes diferem das de outras mães.

Acontece que as palavras de Karen foram direitas ao coração de uma série de mães do mundo inteiro, e imediatamente após a sua publicação, o post já tinha mais de um milhão de ‘gostos’ e meio milhão de partilhas.