Por Máxima, 24.05.2017

Vitamina A

Também conhecida como retinol, a vitamina A está presente nos ovos, na manteiga, nas folhas verdes, na batata-doce, nas cenouras ou na abóbora. Além de fortalecer o sistema imunitário, este nutriente é um precioso aliado para a saúde dos olhos, da pele, dos ossos e do cabelo.

Vitamina B1

Ideais para os praticantes de desporto, os alimentos com vitamina B1 auxiliam na conversão dos hidratos de carbono em energia e na manutenção da saúde cerebral. As leguminosas, os ovos, as sementes de girassol e a aveia são algumas opções.

Vitamina B2

Alimentos com esta vitamina reforçam o sistema imunitário e o sistema nervoso. A riboflavina (composto existente na vitamina B2) está presente nas folhas verdes, nos cereais integrais e nos lacticínios.

Vitamina B3

Os alimentos ricos em vitamina B3 transformam a gordura em energia e são essenciais para o sistema nervoso, para o sistema digestivo e para a pele. Folhas verdes, espargos, cogumelos, lentilhas, cereais integrais e cajus são algumas fontes de niacina (presente nos alimentos ricos em vitamina B3).

Vitamina B5

Ricos em ácido pantoténico, os cogumelos shitake, o abacate, a batata-doce e as lentilhas são altas fontes de vitamina B5, contribuindo para a produção de energia e para o controlo do nosso metabolismo.

Vitamina B6

A vitamina B6 tem propriedades ao nível da desintoxicação do fígado, da produção de glóbulos vermelhos e no processo de absorção das proteínas e hidratos de carbono. Batata-doce, sementes de girassol, espinafres e bananas podem (e devem) constar na sua dieta.

Vitamina B7

No processo de regulação dos níveis de açúcar no sangue, alimentos como as amêndoas, a batata-doce, os ovos e a aveia desempenham um papel fulcral.

Vitamina B9

O ácido fólico que encontramos nas lentilhas, nos citrinos, nas sementes, nos espinafres e no grão-de-bico é importantíssimo para as grávidas (e não só), uma vez que contribui para um desenvolvimento fetal saudável, estimulando também a produção de glóbulos vermelhos.

Vitamina B12

Podemos encontrar a vitamina B12 na carne, no peixe, nos ovos e no iogurte. Este composto suporta o sistema nervoso, aumenta a produção de glóbulos vermelhos, contribuindo ainda para a produção de ADN.

Vitamina C

A vitamina C é reconhecida por estimular a produção de colagénio, por ajudar na absorção de ferro e pela proteção face aos radicais livres (átomos com falta de eletrões que atacam as células saudáveis do nosso corpo, para ir buscar os que lhes faltam). São fonte desta vitamina as folhas verdes, os citrinos, a papaia, o pimento vermelho e os brócolos.

Vitamina D

Indispensáveis para a absorção de cálcio, os ovos, o salmão e a manteiga fortalecem o sistema imunitário e aceleram a produção de serotonina (neurotransmissor que atua no cérebro regulando o humor, sono, apetite, ritmo cardíaco, temperatura corporal, etc.).

Vitamina E

A vitamina E protege-nos das bactérias, da ação dos radicais livres, promovendo ainda o equilíbrio hormonal. Poderá encontrá-la nas sementes de girassol, nos frutos secos como as amêndoas, nos espinafres e nos abacates.

Vitamina K

A filoquinona, existente em alimentos como as folhas verdes, os brócolos, os pepinos e a couve-flor, ajuda ao nível do processo da coagulação do sangue.





Joana Pinheiro Rodrigues