Foi apresentado o mais recente Inquérito Nacional à População Geral, que revela que os portugueses consumem mais bebidas alcoólicas, mais tabaco e mais cannabis, em comparação com o primeiro inquérito realizado há 12 anos.

Os dados recolhidos entre dezembro de 2016 e julho de 2017 têm por base 12 mil pessoas, entre os 15 e os 74 anos. O estudo, coordenado pelo psicólogo Casimiro Marques Balsa, revela que houve um aumento dos consumos de álcool, tabaco e cannabis, sendo que o consumo de álcool apresenta uma tendência de subida quer nos homens, quer nas mulheres, mas o aumento do consumo de tabaco deve-se, sobretudo, às mulheres.

O consumo de medicamentos desceu, segundo revela o estudo. No entanto, entre os jovens, subiu em ambos os géneros o consumo de cannabis. Já nos adultos, as mulheres revelaram um consumo maior de cannabis que os homens. Quanto à cocaína, o estudo revelou que a tendência na população em geral é de uma ligeira subida mas, entre os jovens, tende a descer.

Mais de 90% da população nunca experimentou substâncias psicoativas ilícitas. No entanto, só metade da população se abstém de fumar cigarros e as bebidas alcoólicas são a droga de eleição de quase metade dos consumidores de algum tipo de substância (48%). De acordo com os dados apresentados neste estudo, 4,9% da população apresenta um consumo de bebidas alcoólicas sem risco, 37,1% um consumo de baixo risco, 12,6% um consumo de risco médio e 3,6% um consumo de risco elevado.