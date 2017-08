Uma nova investigação vem revelar que as mulheres que têm filhos depois dos 30 têm uma esperança média de vida maior. O estudo foi realizado por investigadores da Universidade de Coimbra e publicado no Journal of Public Health.

Segundo os investigadores, quanto mais tarde as mulheres engravidarem do primeiro filho, mais forte será a probabilidade de viverem até mais tarde. Para chegarem a tais conclusões, reuniram dados dos países da União Europeia, entre os anos 2004 e 2013, e analisaram o estilo de vida das mulheres, prestando especial atenção à idade em que foram mães pela primeira vez e ao facto de terem, ou não, filhos. Foram igualmente estudados outros fatores que poderão afetar a esperança média de vida das mulheres.

A investigadora líder deste estudo, Aida Tavares, revelou que as mulheres tendem a viver durante mais anos nos países onde ocorre um maior número de gravidezes tardias. "O estudo demonstra que quando as mulheres têm os seus filhos mais tarde, tendem a viver mais anos. Em média, as mulheres que tiveram um filho aos 30 tiveram uma esperança de vida maior do que as que tiveram filhos aos 20 anos."

Nas últimas décadas, assistimos a enormes mudanças no que se refere à idade em que se escolhe ter o primeiro filho, mas a pressão da fertilidade continua a dividir opiniões. Há quem defenda que uma em cada três mulheres depois dos 35 tem dificuldades em engravidar, mesmo que essa estatística já conte com 300 anos. Em 2004, um outro estudo analisou mais de 770 mulheres da Europa, revelando que 82% das mulheres entre os 35 e os 39 anos têm maior probabilidade de engravidar se o tentarem pelo menos duas vezes por semana.

A verdade é que, um pouco por todo o mundo, incluindo em Portugal, são cada vez mais as mulheres que decidem ter o primeiro filho depois dos 30 anos.